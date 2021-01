Joe Biden es ya el nuevo presidente de Estados Unidos

Desde Temprana hora Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter: “Es un nuevo día en Estados Unidos”, justo después de que Donald Trump partiera de Washington rumbo a su residencia en Florida.

It’s a new day in America.

Joe Biden juramentó este 20 de enero como el 46° presidente de Estados Unidos, en una investidura marcada por la gran ausencia de público debido a la pandemia de covid-19 y las amenazas de seguridad que podría representar el evento a las afueras del Capitolio ante posibles disturbios de simpatizantes de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: A horas de salir Trump indulta a 140 personas, incluido su ex asesor

El demócrata, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, juraron ante los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos para gobernar el país de 2021 a 2025. El evento estuvo marcado por la ausencia de Donald Trump, su antecesor, quien abandonó la Casa Blanca horas antes de la investidura, y en que sólo acudió Mike Pence para el acto.

Previo a la investidura, Joe Biden asistió a un oficio religioso, un paso tradicional antes de la ceremonia de juramentación, en la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington.

Además, en Twitter escribió: “Es un nuevo día en Estados Unidos”, justo después de que Donald Trump partiera de Washington rumbo a su residencia en Florida.

Juramento de Joe Biden

Juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos y que Dios me ayude.

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos,compartió en Twitter su mensaje de apoyo para quien considera su amigo, además de su fiel colaborador durante sus dos administraciones continuas en la Casa Blanca.

“¡Felicitaciones a mi amigo, presidente Joe Biden! Éste es tu momento”, escribió Barack Obama, quien también estará presente en la ceremonia de investidura presidencial.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021