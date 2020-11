Joe Biden supera 270 votos electorales y será presidente de EEUU

Joe Biden superó los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos de acuerdo a las proyecciones de los diferentes medios de comunicación.

Las proyecciones de la prensa estadounidense, incluidas CNN y AP, dan la victoria al candidato demócrata tras ganar en Pensilvania, lo que estaría confirmando la derrota del actual presidente Donald Trump.

Será, de hecho, el que más votos ha tenido en la historia, por delante incluso de los que tuvo Obama en 2008. Biden, candidato demócrata, desbanca a Donald Trump, representante republicano y que ha sido el conocido como POTUS (President of the US) los últimos cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR: Cienfuegos se declara inocente ante la corte de New York

Esta vez, el magnate no pudo sorprender. Finalmente,la derrota en Pennsylvania fue demasiado, aunque Trump ha prometido guerra en los tribunales y tiene miles de seguidores enfervorizados en las calles americanas, al grito ‘Stop the Count’. Pero en lo meramente oficial y alejado de los siempre estruendosos movimientos de Trump, Biden es el ganador.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/g5ahxZ3Zcu #CNNElection pic.twitter.com/4bVHYENaaT

— CNN (@CNN) November 7, 2020