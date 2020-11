Joe Biden: “Más gente morirá” de COVID-19 en EU si demora la transición

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, expresó el lunes su frustración por la reticencia del presidente saliente Donald Trump a cooperar con la transición al nuevo Gobierno, y dijo que “más gente podría morir” sin una inmediata coordinación de acciones contra la pandemia del coronavirus, como la distribución de la vacuna COVID-19 “lo antes posible”, añadió el exvicepresidente del Partido Demócrata.

“Más gente podría morir” fue la respuesta de Joe Biden luego de que periodistas le preguntaron en una rueda de prensa cuál era la mayor amenaza que genera la obstrucción de Donald Trump al cambio de Gobierno en el país vecino del norte: “Si para empezar a planificar (la transición) debemos esperar hasta (el día de investidura) el 20 de enero, quedaríamos retrasados un mes o un mes y medio”.

En Twitter, Joe Biden agregó:

“En este momento, el Congreso debería unirse y aprobar un paquete de ayuda COVID-19 como la Ley HÉROES que la Cámara aprobó hace seis meses. Una vez que apaguemos el COVID-19 y brindemos alivio económico a los trabajadores y las empresas, podremos reconstruir mejor que nunca […] De manera que es importante que haya coordinación ahora o tan rápidamente como se pueda”.

Right now, Congress should come together and pass a COVID relief package like the HEROES Act that the House passed six months ago. Once we shut down the virus and deliver economic relief to workers and businesses, then we can build back better than ever before.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020