Colegio Electoral de Estados Unidos declara triunfo oficial de Joe Biden

México. – Al rebasar de manera oficial de los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden ganó los comicios.

Así se determinó luego de que el Colegio Electoral de Estados Unidos, reporta que Joe Biden superó ya en el conteo formal, a su rival más cercano, el presidente en funciones Donald Trump.

Si bien en el conteo oficial de las autoridades electorales resta que se concluya el conteo del estado de Hawai, al conseguir rebasar los 270 votos electorales, el candidato del partido demócrata formaliza su victoria en las elecciones por la presidencia.

Votos de California hicieron oficial la victoria de Joe Biden

Fue con el voto de los delegados de California, donde Joe Biden obtuvo una amplia ventaja sobre Trump, al ganar el 63 por ciento de los sufragios, que logró superar la cuota requerida para alzarse como victorioso en la contienda electoral.

Con el cómputo oficial de los votos, también se ratifica que Kamala Harris, compañera de fórmula del ahora presidente electo, será la primera mujer que ocupará el puesto de la vicepresidencia de Estados Unidos.

Cabe recordar que el 24 de noviembre pasado, la Administración de Servicios Generales dio el visto bueno para que se dé inicio al proceso de transición entre el gobierno en funciones de Trump y el que encabezará Biden, procedimiento que debe concluir el próximo 20 de enero cuando se oficialice el cambio de administración.

Trump no se ha pronunciado por oficialización de Colegio Electoral

Hasta el momento, Donald Trump no ha emitido ningún pronunciamiento relacionado con la oficialización de la victoria de su contrincante en los comicios presidenciales, e incluso, minutos después de que el Colegio Electoral confirmara el conteo, publicó un mensaje en Twitter sobre otro asunto.

En su perfil en la red social, el todavía presidente en funciones dio a conocer que el fiscal general William Barr, con quien ha sostenido diversos desacuerdos por el tema de las elecciones, fue separado de su equipo de su equipo de trabajo.

De la misma forma, explicó que el puesto que dejará durante los próximos días Barr, será ocupado por el actual Fiscal General Adjunto, Jeff Rosen, en tanto que el puesto que deja vacante Rosen, será asumido por Richard Donoghue.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020