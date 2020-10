John Lennon ASÍ LUCIRÍA HOY a sus 80 años de edad: FOTOS

Compartir esta publicación













John Lennon estaría hoy cumpliendo 80 años de vida y seguramente estaría celebrandolo con algún tema en especial o quizás alejado de la muchedumbre y en solitario fuera de toda cámara como vivió sus últimos días, solo inspirándose para seguir haciendo música.

El ex integrante de The Beatles murió baleado 5 veces por Mark David Chapman, John Lennon fue llevado al hospital Hospital Roosevelt rápidamente pero los intentos por salvarle la vida fueron insuficientes, fue declarado muerto a las 11:00 pm de ese mismo día. Se dice que ese mismo día Lennon autografió un disco ese mismo día a su propio asesino.

Todos los fans seguramente tienen la curiosidad de como luciría hoy John Lennon si aún viviera, a sus 80 años ¿cómo te lo imaginas?, nos dimos a la tarea de envejecer fotos de Lennon para que luciera viejo y el resultado es sorprendente.

Editamos diferentes fotos de John Lennon para que tuviera una apariencia envejecida en este 2020.

¿Quién era John Lennon?

John Winston Ono Lennon nació en Liverpool, 9 de octubre de 1940-Nueva York, 8 de diciembre de 1980), de nacimiento John Winston Lennon, fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles.

Nació y se crio en Liverpool, donde siendo adolescente se vio inmerso en el boom británico del skiffle; formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, y canciones como «Give Peace a Chance» e «Imagine»; la mayoría de ellas expresan sus ideas liberales y pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento.

Demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, la polémica lo persiguió debido a su constante activismo por la paz junto a Ono. En 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país; mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura.

John Lennon – Imagine

Hasta 2012, en los Estados Unidos las ventas de Lennon como solista superaban los catorce millones de unidades, y ya sea como intérprete, autor o coautor, es responsable de veinticinco sencillos número uno en el Billboard Hot 100. En 2002, fue colocado en el octavo puesto en una encuesta de la BBC sobre los «100 mejores británicos», mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Además, figura como el tercer mejor compositor de todos los tiempos de la misma publicación solamente superado por Paul McCartney y Bob Dylan. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994.

Después de la separación de The Beatles en 1970, Lennon y Ono se sometieron a terapia primal con el psicoterapeuta Arthur Janov en Los Ángeles, California. Diseñada para liberar el dolor emocional de la niñez temprana, el tratamiento consistía en asistir dos días a la semana durante cuatro meses; Janov quería tratar a la pareja durante más tiempo, pero ellos no sintieron ninguna necesidad de continuar y regresaron a Londres.

El álbum debut en solitario de Lennon, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), fue recibido con gran aclamación. El crítico Greil Marcus mencionó: «El canto de John en el último verso de “God” puede que sea el más fino de todo el rock.»

​ El álbum incluye la canción «Mother», que habla sobre los sentimientos que había en él por el abandono de sus padres cuando era niño,​ y la canción al estilo Dylan «Working Class Hero», un ácido ataque contra el sistema social burgués que, debido a la línea «siguen jodiendo [fucking] a los campesinos», fue prohibida por las radiodifusoras.99​100​ Ese mismo año, las revolucionarias opiniones políticas de Tariq Ali, expresadas cuando entrevistó a Lennon, inspiraron al cantante a escribir «Power to the People».

Lennon también se vio involucrado con Ali durante una protesta contra la demanda a la revista Oz por presunta obscenidad. Lennon denominó el procedimiento como «fascismo repugnante», y junto con Ono (como Elastic Oz Band) lanzaron el sencillo «God Save Us/Do the Oz» y se unieron a las marchas de apoyo a la revista.

Con el siguiente álbum, Imagine (1971), la respuesta de la crítica fue más reservada. Rolling Stone reportó que «contiene una gran porción de buena música», pero advirtió la posibilidad de que «sus posturas no parecerán solamente aburridas sino irrelevantes.»102​ La canción que da título al álbum se convertiría en un himno para los movimientos contra la guerra,​ mientras que «How Do You Sleep?» era un ataque musical hacia McCartney en respuesta a las letras del álbum Ram que Lennon sentía, y que McCartney confirmó más tarde, iban dirigidas a él y Ono.

Aunque Lennon suavizó su postura a mediados de los años setenta diciendo que había escrito «How Do You Sleep?» acerca de sí mismo.105​ En 1980 revelaría: «Usé mi resentimiento contra Paul […] para crear una canción […] no una terrible ni cruel venganza […] Usé mi resentimiento y la separación con Paul y los otros Beatles, además de mi relación con Paul, para escribir “How Do You Sleep”. Realmente no iba por ahí con esos pensamientos en mi cabeza todo el tiempo».

Lennon y Ono se mudaron a Nueva York en agosto de 1971, y en diciembre lanzaron «Happy Xmas (War Is Over)».107​ El siguiente año, la administración de Richard Nixon realizó una «contraofensiva estratégica» hacia la propaganda de Lennon en contra de la guerra y de Nixon, embarcándose en un intento de cuatro años para intentar deportarlo.

En 1972, Lennon y Ono asistieron a una velada postelectoral en la casa del activista Jerry Rubin, después de que George McGovern perdiera las elecciones presidenciales ante Nixon.108​109​ Envuelto en una continua batalla legal contra las autoridades migratorias, a Lennon se le negaba la residencia permanente en Estados Unidos (situación que se resolvería hasta 1976).110​ Deprimido, Lennon se embriagó y tuvo relaciones sexuales con una de las invitadas, dejando desconcertada a Ono. La canción «Death of Samantha» de Ono estuvo inspirada en el incidente.

Grabado en colaboración de Ono y con el acompañamiento de la banda neoyorquina Elephant’s Memory, Some Time in New York City fue lanzado en 1972.

Con canciones que hablan sobre los derechos de las mujeres, las relaciones raciales, el papel del Reino Unido en Irlanda del Norte, y los problemas de Lennon para obtener una Green Card,112​ el álbum fue recibido negativamente —inescuchable—, de acuerdo con un crítico.

​ «Woman Is the Nigger of the World», lanzada como sencillo del álbum en los Estados Unidos ese mismo año, fue televisada el 11 de mayo durante el programa The Dick Cavett Show. Muchas estaciones de radio se negaron a transmitir la canción a causa de la palabra nigger («negro» despectivamente). Lennon y Ono dieron dos conciertos benéficos con Elephant’s Memory e invitados en Nueva York para la Escuela de Willowbrook de enfermos mentales.

115​ Presentados en el Madison Square Garden el 30 de agosto de 1972, serían los últimos conciertos de larga duración que realizaría.

Alrededor de las 10:50 p. m. del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda 5 veces , de las cuales impactaron cuatro en espalda y hombro izquierdo en la entrada al edificio. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11:00 p. m.​ Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman.

Al día siguiente, Ono emitió una declaración, diciendo: «No hay funeral para John», concluyendo con las palabras, «John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él». Su cuerpo fue incinerado en el Cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields.​

Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los veinte años de reclusión;​ actualmente aún permanece en la cárcel, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional.

Teorías sobre injerencia de la CIA en el asesinato

Muchas teorías han surgido, que contradicen aquellas que sitúan a Mark David Chapman como una persona con problemas psiquiátricos, que hubiera actuado fuera de su sano juicio, o que se tratase de un fan obsesionado. Entre ellas, las más comentadas y que han ido adquiriendo verosimilitud con el tiempo, apuntan a que Chapman era en realidad un agente contratado por la Central Americana de Inteligencia, CIA, para ejecutar el asesinato de John Lennon.

Ello, debido a que la figura de Lennon resultaba incómoda para el Gobierno de los Estados Unidos de América, a raíz de su activismo y de sus protestas en contra del sistema capitalista, entre otras campañas, las cuales sumaban adeptos por millares, por ende haciendo tambalear la estabilidad del orden y la imagen del país.

