Acusan a Johnny Depp de borracho y esta fue su épica respuesta

Johnny Depp cuenta ya con larga trayectoria repleta de emblemáticos personajes, en los que siempre ha plasmado su excentricidad y su buen saber cómo actor. Uno de ellos es el irreverente Capitán Jack Sparrow, al que interpretó hasta en cinco películas. Pero en un principio los ejecutivos de Disney verían con recelo su actuación… e incluso algunos pensaban que estaba ebrio.

Dos de los rasgos más característicos del protagonista indiscutible de la franquicia Piratas del Caribe son su afición por el ron y sus movimientos erráticos producidos por la embriaguez. Algo que Depp supo interpretar a la perfección, hasta el punto que los responsables de Disney pensaban que realmente estaba borracho a los rodajes. Sin embargo, el actor les dio una gran respuesta que les terminó de convencer.

“Estaban muy preocupados, tenían miedo de que nadie entendiese lo que decía Jack. Recibí un montón de llamadas preguntando ‘¿está borracho? ¿Estás borracho? ¿Qué le pasa a tus manos?’. Pero no me desanimé lo más mínimo, eso me alimentó “, explicó Depp en una entrevista concedida a Euronews durante el Festival de Zurich.

Sé que, si estaban preocupados, es que estaba haciendo bien mi trabajo. Así que cuando me pidieron que moderara mi actuación, yo la subí”, sentenció el actor, perfecto conocedor del método. Y el resultado, viendo la franquicia de Piratas del Caribe, es evidente, ya que en todo momento parece que Jack Sparrow ha abusado del ron.

Lo más interesante es la reacción de Depp a las críticas. Mientras que los ejecutivos de Disney querían que tuviese una actuación más sosegada y “para todos los públicos”, el intérprete estaba convencido de que Sparrow se merecía una interpretación excéntrica, destacando su alcoholismo como rasgo distintivo, pronunciando sus frases más icónicas con una botella en la mano y salvándose de los imprevistos en gran parte gracias a su suerte.

Sin embargo, pese a ser el gran referente de la franquicia, por el momento Depp no está confirmado para Piratas del Caribe 6, que actualmente se encuentra en proceso de pre producción. Mientras tanto, el actor regresará como el gran villano de la tercera entrega de la saga mágica Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, donde interpreta al temible Grindelwald.

