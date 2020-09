¿Jorge Campos va por gubernatura de Guerrero?

Compartir esta publicación













Tras 16 años de que se retiró de las canchas, el ex portero Jorge Campos reveló si buscaría o no incursionar en la política, como lo hizo su compañero de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc blanco, actual gobernador de Morelos.

Al ser cuestionado sobre si buscaría una gubernatura, el ahora comentarista señaló que ha tenido algunos acercamientos a la política, sin embargo, por ahora no está en sus planes.

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, el ex portero comentó que, de optar por el camino de la política, buscaría hacer algo por su natal Acapulco, Guerrero.

“He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado al 100 por ciento, no he pensado bien, si voy a hacer algo, si no lo voy a hacer, de repente me motiva, de repente no. No soy la persona que a lo mejor puede arreglar todo este mundo, pero Acapulco, Guerrero, a lo mejor lo logro con asesores”, dijo.

Señaló que seguirá analizando si incursiona o no en la política, sin embargo, no descarta la idea, pues de repente todo podría dar vuelta.

“Es difícil, pero pues nunca hay que decir no a nada, porque luego se te da vuelta todo, yo prefiero decir sí, que después digas no se pudo, a decir no yo nunca voy a ser, de repente se te da vuelta y ahí está; vamos a seguir pensando”, comentó.

En tono de broma, Jorge Campos dijo que se llevaría el triunfo si participa en las elecciones.

“Claro que voy a ganar, si voy a ir es para ganar, a todos los partidos que voy es para ganar, si pierdo es por error de la defensa”, añadió entre risas.

