Niño de 8 años firma contrato de más de 600 mil pesos para jugar Fortnite

Su nombre es Joseph Deen, apenas tiene 8 años y es uno de los jugadores profesionales más joven de Fortnite, su talento lo llevó a firmar un jugoso contrato a su corta edad.

El mundo de los eSports cada vez crece más y prueba de ello es la historia de este pequeño que de acuerdo con la BBC, hace unos meses firmó un contrato para unirse al equipo Team 33, hecho por el que se convirtió en el jugador pagado de Fortnite más joven.

Su adhesión a este equipo californiano incluyó la entrega de un equipo gaming de alta velocidad, así como un bono de registro por 33 mil dólares, el equivalente a 689 mil 874 pesos.

“Me sentí increíble cuando me ofrecieron el contrato. He pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomó en serio hasta que llegué a Team 33”, comentó Joseph en entrevista para la BBC.

La ventaja del pequeño con este contrato, es que no está obligado a jugar un número determinado de horas y el menor puede retirarse cuando quiera.

Joseph ha jugando Fortnite desde que tenía cuatro años y llamó la atención del equipo de eSports hace 18 meses.

“Uno de mis cazatalentos se puso en contacto y dijo: ‘Tengo que conocer a este chico llamado Joseph, es increíblemente bueno’. Así que empezaron a jugar partidos uno contra uno tanto como pudieron todos los días. Después de un tiempo, me dijo ‘tienes que fichar a este chico. Si no lo hacemos, ¡alguien más lo hará!'”, explicó Tyler Gallagher, director ejecutivo y cofundador de Team 33.

Fortnite se ha convertido en una de las franquicias de juegos más lucrativas del mundo. La primera y, hasta ahora única, Copa Mundial Fortnite fue ganada por Kyle “Bugha” Giersdorf, un estadounidense de 16 años, quien se llevó 3 millones de dólares en 2019.

“Mi sueño es ser como Bugha y jugar como él. Lo admiro porque nadie lo tomó en serio hasta que ganó la Copa del Mundo y yo siento lo mismo, nadie me tomó en serio hasta que fui fichado por Team 33”; relató Joseph.

Y aunque los principales organismos de certificación de edad en el mundo, clasifican el título que salió por primera vez en 2017 como PEGI 12 o certificación ESRB para “adolescentes” por violencia leve frecuente, la mamá de Joseph, dice que esto no es algo que le preocupe, y le deja jugar Fortnite durante dos o tres horas al día después de la escuela, y más los fines de semana.

“He mirado el juego y no creo que estemos haciendo nada malo. Es un niño equilibrado y viene de una buena familia. Puedes ver a mamás molestas que dicen esto y aquello como ‘él no debería estar jugando’. Luego, a los 13, sus hijos comienzan a jugar y se vuelven locos. Conozco padres que han dicho todo eso y luego sus hijos se han convertido en rebeldes”.

