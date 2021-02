Joven despierta de coma sin saber que hay pandemia

Compartir esta publicación













Un joven de Gran Bretaña despertó de un coma luego de estar cerca de 10 meses sin conocimiento de la emergencia global que desató el Covid-19, ahora que está despierto sigue sin saber que hay una pandemia.

El primero de marzo de 2020, Joseph Flavill fue atropellado por un automóvil cuando transitaba por Burton upon Trent, Staffordshire, tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento en el Reino Unido.

Aunque para esa fecha ya se tenía conocimiento del virus Sars-Cov-2, la Organización Mundial de la Salud todavía no decretaba el estado de pandemia.

Tras el accidente, Flavill sufrió una lesión cerebral traumática que lo hizo entrar en coma y 10 meses después pudo recuperarse, aunque no del todo. Ya que según el testimonio de su tía, Sally Flavill Smith, su conciencia está empezando a mejorar, pero no saben qué sabe él.

“Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”, dijo al diario The Guardian su tía, Sally Flavill Smith.

Aseguró que no tiene idea de cómo Joseph podrá asimilar o manejar la situación actual, pues dice que si alguien le dijera hace un año lo que iba a suceder no lo habría creído.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos”.

Debido al Coronavirus ninguno de sus familiares puede estar con él en una misma habitación, así que cuando ya esté bien despierto y no vea a ninguno de sus allegados será algo difícil, según cuenta Sally.

“Cuando esté bien despierto en su habitación, no tendrá ni idea de por qué está allí. Tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí, tomados de la mano, pero no podemos debido a Covid”.

Su tía relató que en un principió fue trasladado al hospital general de Leicester y que ahora fue internado en el centro de atención Adderley Green, dijo que Flavill ya mueve algunas de sus extremidades y sonríe también.

También reveló que su sobrino ya lleva dos contagios por Covid-19, pero que en ningún momento se agravó su estado y él nunca lo supo.