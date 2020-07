Joven dispara contra dos policías en Laredo, Texas; un herido

Un joven disparó contra dos policías en la colonia Green Ranch, la tarde del pasado lunes, todo inició por un llamado de violencia doméstica, un patrullero está herido pero no de bala sino en la persecución del sospechoso.

Héctor Mario Villarreal, de 21 años de edad, fue detenido con dos cargos de ataque agravado con arma de fuego contra servidores públicos, así como agresión en violencia doméstica, ocurrió a las 06:47 de la tarde de este lunes 20 de julio, en la cuadra 175 de la calle Rock Port, en la colonia al noroeste de Laredo.

Todo se originó en una casa de la colonia Green Ranch, al noroeste de Laredo sobre camino a Las Minas, la familia llamó pidiendo apoyo respecto a un chico con armas de fuego.

Llegaron varios patrulleros, vieron a Villarreal disparando l aire con rifles, luego apuntó a dos policías e hizo lo mismo, pero no los hirió, luego corrió del lugar.

Solo que un patrullero resultó lesionado en el brazo izquierdo, tras perseguirlo a pie, ha de haber caído en el monte tratándose de un sitio despoblado, con mucho lote baldío.

#COVID19Update July 21- As of 12:00 p.m. – 14,557 people have been tested; 4,276 are positive (3,128 active); 9,256 are negative; 1,025 are pending; 1,077 have recovered; and 71 have passed. 168 remain hospitalized with 63 in the ICU. For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/2XoxUl6zJk

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 21, 2020