Por ir de fiesta joven infecta a su familia de covid: su papá está grave

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre originario de Florida, Estados Unidos, lucha por su vida luego de que su joven hijo de 21 años de edad, rompiera con la cuarentena para salir con amigos y este transmitiera el virus de Covid-19 a toda la familia.

Se trata de John Place, un padre de 42 años de edad, quien tuvo que ser entubado de forma urgente por más de dos semanas y ahora sigue internado mientras recibe oxigeno ya que su estado de salud continua delicado, informó su esposa Michelle Zymet.

La Sra. Zymet, dio a conocer la historia de su esposo a través de redes sociales, donde aprovechó para invitar a las personas a seguir a pie de la letra cada una de las medidas sanitarias, ya que en su caso su hijastro, las ignoró y ahora sufren las consecuencias de esto.

“Tu piensas que nunca te pasará, probablemente haz visto en televisión casos de personas que atraviesan por esto, lo cual es triste claro, horrible, pero una vez que lo vives en tu familia es otra realidad”.

La mujer comentó que el joven se encontraba harto de la cuarentena y estaba deseoso por salir a la calle así que ella le rogó para que no lo hiciera, sin embargo, este no hizo caso. Una vez que se reunió con amigos, Zymet le pidió que al menos siguiera las medidas sanitarias correspondientes, él aseguró que estaba tomando santa distancia y portaba una mascarilla, pero esta era mentira.

“Estoy usando mi máscara, no te preocupes, estoy distanciado socialmente, solo estoy viendo a una persona”, dijo el joven.

⚠️Cautionary Tale

Stepmom pleaded with her stepson to NOT hang out with friends. He refused and now his father John Place is in the ICU intubated fighting for his life against #COVID. @GovRonDeSantis https://t.co/jV6fDYvdkE pic.twitter.com/TzP6YB6x3m

— Cleavon Gilman, MD🌵 (@Cleavon_MD) July 20, 2020