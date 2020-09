Laredo, Texas: hallan sin vida a una joven en banqueta

La joven fue encontrada sobre la banqueta

La mañana de este jueves una joven mujer fue encontrada muerta media calle, yacía sobre la banqueta de la escuela preparatoria J. W. Nixon, en la cuadra 19 de la calle Plum esquina con avenida Buena Vista, la policía investiga.

Se trata de una joven dama, se calcula de entre 19 y 25 años de edad, hay huellas que llevan a pensar a la policía de que posiblemente fue atropellada, ya que estaba en plena calle cerca de la banqueta, pero no hay nada oficial.

Emanuel Díaz, Vocero de la corporación pidió tiempo para dar una declaración más allá de esto.

En el transcurso de este jueves 10 de septiembre se conocerá más de manera oficial, respecto a este fatal hallazgo en el área del parque de beisbol de la escuela Nixon, ubicada en la región central este de Laredo.

“A medida que obtengamos información se la daremos a conocer”, dijo Emanuel Díaz.

