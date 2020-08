Joven rescata a tamaulipeca que llevaba 13 años desaparecida; la reúne con su padre VIDEO

Compartir esta publicación













Gracias a la participación de muchas personas y autoridades, se rescató a una joven que llevaba desaparecida al parecer 13 años, además se reencontró con quien se presume es su familia, y ahora solo falta esperar que la prueba de ADN confirme su parentesco.

Enrique Peña Santacruz, quien es conocido por realizar actividades altruistas en Playas de Tijuana, informó a ZETA que el 26 mayo del 2020, alrededor de las 5:00 horas sus perros empezaron a ladrar más fuerte de lo normal, por lo que decidió salir de su casa.

Publica en Facebook a Joven desaparecida

Fue entonces cuando observó por primera vez a la joven desaparecida, estaba desnuda, por lo que con ayuda de otras vecinas la arroparon y le dieron de comer, observaron que tenía cicatrices en una de sus piernas, así que en ese momento marco al 911, pero ninguna patrulla llegó.

El hombre le dio comida y agua a la joven, entonces regresó a su casa. Para las 9:00 horas de ese mismo día la mujer seguía afuera de su casa, por lo que insistió al 911 para que fuera una patrulla y atendieran la situación.

“No querían (Policía Municipal) venir, como que ellos ya sabían de ella, porque ya la habían reportado yo creo, llegaron nomas a observar, a tomar unas fotos, hablar por radio pero pues no hizo nada de verdad y se fue”, dijo el hombre.

La joven desaparecida comenzó a caminar, entonces Enrique publicó en la página de Facebook “Soy Cien Por Ciento Playas”, que necesitaba ayuda y principalmente de mujeres para que limpiaran a la joven, llegaron dos vecinas y otros oficiales.

En ese momento la joven dijo que se llamaba Lesly, pasó una unidad de Protección Civil del Estado la cual se detuvo y pretendieron subirla a la unidad, la joven se negó abordar la patrulla, y Enrique Peña Santacruz la acompañó al DIF municipal.

Pero en esa institución no la admitieron en un principio, finalmente accedieron a realizarle una valoración y después la trasladaron a la Estancia Municipal de Infractores (EMI), donde se le hizo un examen físico por temor a que tuviera COVID-19.

Después fueron al DIF Estatal ubicado en la Tercera Etapa del Río, pero tampoco la recibieron porque por su anatomía parecía ser mayor de edad, allí les indicaron que fueran a la Delegación de la Policía Municipal Margarito Saldaña.

Finalmente llevaron a la joven desaparecida al centro de rehabilitación para mujeres CESCAD, ubicado en la colonia Las Torres, donde los encargados le indicaron al activista que la joven ya había estado internada en el albergue, que es agresiva y constantemente se escapa.

“Me dice una de las que ahí laboran (en el centro de rehabilitación) sí, sí…ya la tenemos aquí, ya la hemos tenido aquí y ella de aquí se escapa, ella es agresiva, muerde a las personas y se escapa de este lugar. Bueno dije en ese momento aquí termina mi misión”, dijo el residente de Playas de Tijuana.

Al día siguiente Enrique Peña Santacruz aseguró que recibió la llamada de una Juez del DIF, quien le dijo que la joven desaparecida Lesly ya había sido entregada a su mamá y le dieron las gracias, sin embargo, eso la causó extrañez.

“Se me hizo un poquito raro, pero dije bueno que suave que va estar con su mamá…yo me quedé con esa espinita pues así de cómo que se me hizo un poco raro”, afirmó.

Toda la información respecto a la joven desaparecida, el activista la subió en su página de Facebook, “Enrique Guzmann Jr.” la cual fue compartida en la página “El Busca Personas”, donde se comparten datos de personas desaparecidas.

Es ahí donde los padres de Concepción Miranda Quiroz, Eversain y Xochitl, vieron las fotos de la joven y se pusieron en contacto con Enrique Peña Santacruz, a quien le indicaron que la mujer se parece a su hija, quien desapareció de Matamoros, Tamaulipas en el 2007.

Intercambiaron fotografías, encontraron varias similitudes, además coincidieron datos característicos como cicatrices, y que cojeaba de una pierna.

Fue entonces cuando les recomendó que vinieran a Tijuana, pero siendo una familia de escasos recursos, Peña Santacruz inició un operativo, al cual decidió llamarlo “Un Rayo de Esperanza”.

“Me mandó el acta de nacimiento, fotos, todo, todo…entonces yo levanté una campaña para que se recaudaran fondos para que los papás pudieran venir a Tijuana a solicitar una prueba de ADN”, agregó.

Peña Santacruz, acudió con la juez del DIF para solicitar información sobre la ubicación de la joven desaparecida, saber con quien se fue, para reafirmar que tiene cicatrices, pero no le dieron la información.

“Entonces aquí fue cuando dije yo… sabes que mis sospechas son reales, a mí se me hace que a esta niña ni se la dieron a nadie y la tiraron al día siguiente a la calle y pues mis sospechas fueron reales”, aseguró.

El hombre aseguró que una periodista de Tamaulipas contactó al Comisionado de Búsqueda en Tamaulipas, Jorge Macías Espinosa, quien a su vez se comunicó Juan Manuel León Martínez, comisionado estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California.

Es entonces cuando Enrique Peña Santacruz decidió realizar otra búsqueda intensa para localizar a la joven utilizando todos sus recursos disponibles. Rindió frutos. Por Facebook le informaron que una mujer con las mismas características se encontraba deambulando por la colonia Urbi Villa del Prado Segunda Sección.

El miércoles 5 de agosto Peña Santacruz se dirigió a la colonia antes mencionada, cuando finalmente la localizó.

“Le marco al número del jefe de la Policía y no me contesta porque anda en el operativo, marco al 911, andan en el operativo, en ese momento yo ya tenía a Lesly, la encontré ahí en un Oxxo”, dijo el activista.

Una mujer desconocida accedió a llevar a la joven desaparecida en su vehículo a la Agencia Receptora por la Central Camionera, ya que el activista iba en una motocicleta, sin embargo, Leslie trató de escapar. Enrique no cejó en su lucha personal y la persuadió para que subiera a su moto.

Juan Manuel León Martínez, comisionado estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California, informó que llegó a la Agencia Receptora, donde le indicaron que no podían recibir a la joven porque no había una carpeta de investigación de colaboración con Tamaulipas.

A pesar de ello, tanto los policías municipales como el comisionado León, decidieron no dejar de nuevo en la calle a la joven desaparecida, por lo que terminaron llevándola de nuevo al centro de rehabilitación CESCAD.

Ese mismo día se le recomendó al padre que viniera a Tijuana. El viernes 8 de agosto llegó Eversain Miranda Martínez, padre de Concepción, a Tijuana, inmediatamente fue llevado al centro de rehabilitación, donde se encontraba la menor. Eversain no esperó y entró a la oficialía donde estaba la joven.

Primero se dieron la mano con timidez, pero a los segundos se fundieron en un abrazo, provocando dicha entre las personas que se esforzaron para que ocurriera el reencuentro.

“La muchacha, yo sin decirle el nombre, le dije conoces a este señor, ella me dijo si es mi papa”, dijo el Comisionado León.

Pero a pesar del júbilo vivido por la reunión, las autoridades indicaron que hay pasos y protocolos que deben de seguir para asegurar que Concepción es hija de Eversain Miranda Martínez, la principal de ellas es el análisis del ADN, que será realizado por el gobierno de Tamaulipas.

Por los que se espera que para el inicio de la semana se pueda contar con los resultados de los estudios realizadas a las personas, para saber si la jóvenes Concepción, la niña de 7 años que desapareció el 2007.