Jóvenes fingen ser adultos mayores para vacunarse en CDMX

Compartir esta publicación













Dos jóvenes fueron detenidos luego de ser descubiertos al intentar vacunarse contra el Covid-19 fingiendo ser adultos mayores en la alcaldía de Coyoacán.

Los sujetos, uno de 30 y otro 35 años fueron sorprendidos por Srervidores de la Nación que notaron algo raro en ellos al momento de acudir para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de marzo en el Centro de Estudios Navales en Ciencias Socuales (Censis) de la Secretaría de Marina.

Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, dio a conocer este miércoles que ambos jóvenes se encuentra detenidos y en proceso legal, señalados de usurpación de identidad, ya que utilizaron documentos oficiales para intentar engañar a las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan durante un asalto a joven que trabajaba en refugio de animales

De acuerdo con la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en la CDMX; Cristina Cruz, el par de estafadores iba caracterizado con el cabello y cejas pintadas de blanco, cubrebocas y careta; con lo que intentaban disimular su rostro; pero fue su voz la que los delató.

“Se vacunaron en la sede del Cencis de la Marina, utilizaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad, ya al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía, fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció”, comentó.

Sheinbaum subrayó: “a todos nos va a tocar la vacunación, yo todavía no soy vacunada, me tocará cuando corresponda a las personas entre 50 y 59 años, no sé cuál será el siguiente proceso, habemos muchos que todavía no nos vacunamos porque no nos toca, hay que esperar a cuando nos corresponda”.

Un caso similar se registró en Estados Unidos en febrero pasado, cuando dos mujeres menores de 65 años se disfrazaron de abuelas para intentar colarse en un centro de vacunación en Florida para recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19. Ambas asistieron con gorros, guantes y anteojos para disimular su verdadera identidad.

AMLO exhibió en su conferencia matutina el caso de Florence Cassez buscando reiterar el combate contra las noticias falsas. https://t.co/zAkqIgOVIA — El Mañana (@ElMananaOnline) April 7, 2021