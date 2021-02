Jóvenes quedaron bajo nieve tras avalancha en Utah

Jóvenes quedaron bajo nieve tras una avalancha en Utah

Cuatro esquiadores murieron y otros cuatro resultaron heridos

Una avalancha en Utah, en el oeste Estados Unidos dejó cuatro esquiadores murieron y otros cuatro resultaron heridos luego del alud en un cañón, informaron el sábado autoridades locales y medios.

We are overwhelmed with sadness to report four skiers killed today in an avalanche near Wilson Peak in upper Mill Creek Canyon. Staff will visit the scene tomorrow.

— UtahAvalancheCenter (@UACwasatch) February 7, 2021