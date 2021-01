Juan José Origel se vacuna contra COVID-19 en EU y causa indignación

Compartir esta publicación













Juan José Origel desató la polémica en las redes sociales luego de que publicara en su cuenta Twitter una imagen en donde se le ve recibiendo la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, hecho que causó indignación en gran parte de los internautas.

El famoso conductor de televisión de 73 años compartió en su cuenta que tuvo que viajar al vecino país para poder recibir la inmunización contra el coronavirus, pues en México aún no pueden aplicársela.

“Ya vacunado!! Gracias USA, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”(sic), escribió Pepillo Origel en Twitter.

De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud de México, los primeros en recibir la vacuna serán el personal de salud que combate desde los hospitales, día a día y en primera línea, los contagios de covid-19; en la segunda etapa serán los adultos mayores quienes sean inmunizados.

Pepillo Origel no pudo esperar a recibir la vacuna en México y se fue al vecino país del norte para aplicársela.

Le llueven críticas a Juan José Origel por vacunarse en EU

Tras su publicación, usuarios de las redes sociales cuestionaron su acción, la cual consideraron ilegal por haberle quitado a alguien residente de Estados Unidos, la oportunidad de recibir la vacuna.

“¿Como lo hiciste? Necesitas ser residente”, “¿Y por qué vienes a los Estados Unidos a quitarle la vacuna a alguien que sí vive aquí y paga taxes..?”, “Los que tienen dinero se van a donde sea y los que no se quedan a esperar su turno, Y si tu país no te dio tu seguridad pues no regreses a él y quedate en USA,”, fueron algunos de los comentarios desatados en la publicación del presentador..

Así como hubo personas molestas, también hubo quien apoyó la acción de Origel.

“Muy bien, si fuera tú, yo haría lo mismo”; “Si yo pudiera ponerme la vacuna en USA también lo hubiera hecho”, entre otros fueron los comentarios de apoyo.