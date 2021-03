VIDEO: Juegan voleibol frente a un volcán en erupción

Islandia.- Si bien el voleibol no es un deporte extremo, la jugadora profesional de Islandia, Thelma Gretarsdottir, acaba de desbloquear un nuevo nivel de este deporte: jugar frente a un volcán en erupción.

Hace días días que el volcán Fagradalsfjall, situado a 30 kilómetros de la capital islandesa de Reikiavik, ofrece imágenes espectaculares de la lava saliendo por el cráter, fenómeno que puede durar días o incluso años.

Los vulcanólogos aseguran que se puede contemplar el espectáculo sin riesgo mientras se mantenga la distancia de seguridad establecida por los expertos.

Cerca de la capital de Islandia, en Reykjavík, el volcán Geldingadalur estalló, por lo que Gretarsdottir y otros jugadores aprovecharon el momento para hacer lo insólito.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋

Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR

— Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021