Xbox Games Showcase resumen: Tráilers y gameplays y todas las novedades

ESTADOS UNIDOS.- Microsoft ha celebrado hoy su esperado Xbox Games Showcase, un evento en el que la compañía de Redmond ha ofrecido sorprendentes y variados gameplays de sus principales videojuegos de cara al lanzamiento de Xbox Series X, así como numerosos tráilers de varios third party.

Su consola de nueva generación llegará en noviembre con títulos de la talla de Halo Infinite, y durante la emisión del evento completamente digital, hemos asistido a la confirmación de un nuevo Forza Motorsport, de un nuevo y esperado Fable y hemos disfrutado de la sorpresa del anuncio de State of Decay 3 y Avowed.

Y es que Microsoft ha pasado los últimos años reclutando a grandes estudios para unirlos a las filas de Xbox Game Studios… y estar a tiempo para el desembarco de Xbox Series X en las tiendas. Este evento de una hora de duración está centrado en esos juegos, y es lo más parecido que tendremos a una conferencia de E3, similar al evento que organizó Sony con PS5 el mes pasado.

Eso sí, incluso antes del evento ha habido anuncios. En el pre-show de Geoff Keighley y el Summer Game Fest, se ha revelado que Dragon Quest XI S llegará a Xbox One en diciembre, el anuncio de Hello Neighbor 2 o el primer juego de Balan Company, un nuevo estudio dentro de Square Enix, Balan Wonderworld, para Xbox One y Series X. Es un juego de acción y plataformas 3D con Yuji Naka, el creador de Sonic o Night (y también sale en otras plataformas).

Halo: Infinite

El vídeo de Halo Infinite mostró cómo se construye la armadura del Jefe Maestro… “pero no significa nada hasta que no entras dentro”. Esta primera demo jugable de la campaña muestra un entorno muy familiar, recordando a los primeros momentos del Halo original, pero con mucha más libertad de acción. Podemos movernos en vehículos, cubrir grandes distancias con un gancho (que también nos permite saltar rápidamente hacia los enemigos), montarnos en torretas…

Sin duda, Halo Infinite será el vendeconsolas de Xbox Series X. Será juego de lanzamiento, pero como será la norma en todos los juegos de Xbox Game Studios, estará también disponible en Xbox One y PC.

State of Decay 3

Se revela el tráiler de State of Decay 3, una nueva entrega de esta serie de supervivencia de Undead Labs que llegará a Xbox One y Xbox Series X.

Después del tráiler, Phil Spencer, jefe de Xbox, confirma que todos los juegos que hemos visto en esta presentación llegarán en algún momento a Xbox Game Pass.

Forza Motosport

La saga de conducción por excelencia de Microsoft llegará a Xbox Series X y PC con una nueva entrega, llamada simplemente Forza Motosport. En el tráiler se reveló algo de jugabilidad real, y se confirma que funcionará a 4K, 60fps y tendrá raytracing… pero parece aún lejano, no tiene fecha de salida.

Xbox Games Showcase: Everwild

Rare presenta un nuevo tráiler de su bella nueva IP, Everwild, que parece que será exclusivo de Xbox Series X y PC. Aún no tiene fecha.

Tell me why

Nuevo tráiler de Tell me why, el nuevo juego episódico de Dontnod, los creadores de Life is Strange, que será exclusivo de Xbox. El primer capítulo saldrá el 27 de agosto.

Ori and the Will of the Wips

Moon Studios está trabajando en una nueva versión de Ori and the Will of the Wisps para Xbox Series X que correrá a 4K… y 120 fps.

The Outer Worlds

Obsidian Entertainment, una de las adquisiciones más recientes de Microsoft, presenta una expansión de su juego The Outer Worlds, Peril on Gorgon. Saldrá el 9 de septiembre, y será la primera parte de dos expansiones. Llegará también a PC y PS4, no se sabe si a Nintendo Switch.

Xbox Games Showcase: Grounded

Grounded, el juego de acción y supervivencia de Obsidian, presenta un nuevo tráiler de Grounded, que sale el 28 de julio, como podéis ver en el tráiler de lanzamiento, y confirma versión en Series X. Por cierto, ¿os fijastéis en el cameo de Battletoads?.

Xbox Games Showcase: Avowed

Además de Outer Worlds y Grounded, Obsidian ya está preparando un nuevo RPG, Avowed. Un épico RPG en primera persona desarrollado de cero para Xbox Series X, aunque también saldrá en Xbox One y PC.

Xbox Games Showcase: As Dusk Falls

El estudio Interior/Night, fundado por Caroline Marchal, antigua disñadora de Quantic Dream, presenta As Dusk Falls,un drama interactivo con un estilo artístico único. La historia trata de dos familias a lo largo de 30 años cambiando los puntos de vista en torno a los precedentes y las consecuencias de una fatídica noche en el desierto de Arizona en 1999. Es exclusivo de Xbox, y no tiene fecha.

Senua’s Saga Hellblade 2

Anunciado en los Game Awards el año pasado, Ninja Theory da nuevos detalles sobre Senua’s Saga Hellblade 2, que llegará en exclusiva para Xbox Series X. En un nuevo diario de desarrollo, han confirmado que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 5 y se ambienta en Islandia. Aún no tiene fecha, sin embargo.

Psychonauts 2

Nuevo tráiler/ vídeo musical de Psychonauts 2, el juego de plataformas 3D que prepara Double Fine. Jack Black interpretará el tema musical.

Xbox Games Showcase: Destiny 2

Bungie lanzará una versión de Destiny 2 diseñada directamente para Xbox Series X, que se lanzará coincidiendo con la nueva expansión, Más allá de la luz. Se muestra un nuevo tráiler de la expansión (que sale el 10 de noviembre) y se confirma que estará disponible en Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Primer tráiler de Stalker 2, esta aventura ambientada en Cherbobyl, que será exclusivo de Xbox Series X en su lanzamiento.

Warhammer 40.000 Dark Tide

El nuevo juego de Warhammer también será exclusivo de Xbox Series X de lanzamiento, y sale en 2021.

Tetris Effect Connected

Una nueva versión de Tetris Effect, con nuevo multijugador, llegará a Xbox One, Series X y PC estas navidades. De nuevo, exclusivo de consola Xbox en el lanzamiento.

Xbox Games Showcase: The Gunk

Los creadores de SteamWorld se pasan al 3D con The Gunk, un juego de aventuras en 3D para Xbox Series X, One y PC, exclusiva en Xbox para consolas, One y Series X, además de PC. Llegará a finales de año.

Xbox Games Showcase: The Medium

Bloober Team, los creadores de Blair Witch u Observer, presentan The Medium, un nuevo juego en exclusiva para Xbox Series X. Podremos explorar el mismo escenario en dos realidades paralelas, una especie de “Upside Down” muy tétrico. Fue presentado en el evento de mayo.

Phantasy Star Online 2 New Genesis

El RPG de acción online de SEGA, prepara una nueva expansión que llegará en 2021 y confirma lanzamiento en Series X. Curiosamente, se ha confirmado también que el juego llegará próximamente también a PS4 y Switch, al menos en Japón.

Xbox Games Showcase: Crossfire X

Este shooter online exclusivo de Xbox recibirá una campaña, desarrollada en colaboración con Remedy Entertainment (Contro, Quantum Break).

Xbox Games Showcase: Fable

El juego con el que se cerró la presentación fue quizás uno de los más esperados: Fable. Desarrollado por Playground (responsables de Forza Horizon), se reveló en un breve teaser confirmando que es exclusivo de Series X y PC.

Y esto fue todo lo que dio de sí el Xbox Games Showcase. ¿Qué te pareció?