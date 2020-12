VIDEO: Jugador de prepa en Texas enfurece y “taclea” a árbitro

Compartir esta publicación













Un jugador de fútbol americano de una escuela preparatoria de Texas se lanzó al campo y derribó a un árbitro el jueves por la noche, enojado después de ser expulsado del juego.

El liniero defensivo senior Emmanuel Duron de Edinburg High School llegó corriendo desde el área de la línea lateral después de que el árbitro anunció la expulsión, golpeando al árbitro durante la primera mitad del juego de zona contra Pharr-San Juan-Alamo.

Duron, quien había sido expulsado por un golpe tardío al mariscal de campo y luego empujó a un liniero ofensivo al suelo después de la jugada e intercambió palabras con el árbitro, fue escoltado fuera del estadio por oficiales de policía.

El Monitor de McAllen informó que el árbitro fue evaluado por una conmoción cerebral por parte del personal médico en el estadio.

El Monitor señaló que el jugador Duron no estaba esposado, sino que lo sacaron de las instalaciones. Los oficiales del Departamento de Policía de Edinburg no quisieron comentar más a The Monitor.

El juego se reanudó después de una demora, con Edinburg ganando 35-21 para avanzar a los playoffs.

Emmanuel Duron, Edinburg High defensive end and top area wrestler is ejected from tonight's game versus PSJA and subsequently attacks the referee. Video from Edinburg CISD stream #txhsfb #rgvfootball pic.twitter.com/FF1DP3z7SV — KRGV Sports (@KRGVSports) December 4, 2020