Airbnb permite hospedarte en la Juguetería de “Mi Pobre Angelito”

Mi pobre angelito es una de las películas más representativas en estas épocas navideñas. En la segunda parte de dicha cinta protagonizada por Macaulay Culkin , uno de los escenarios más emblemáticos es la juguetería del Señor Duncan, lugar en el que podrás pasar una noche con tu familia.

Lo anterior será posible gracias a la unión de la plataforma de hospedaje Airbnb con la icónica tienda de juguetes , cuyo nombre real es FAO Schwarz.

La idea es ofrecer al usuario una experiencia única en estas fechas de diciembre pese a la situación que se vive actualmente por la pandemia de covid-19 y de paso, hacer realidad los sueños de muchas personas.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO Will Smith le regala un PlayStation a niño con cáncer; así reaccionó el pequeño

FAO Schwarz es una de las jugueterías más famosas de la ciudad de Nueva York. La tienda fue inaugurada en la Quinta Avenida en 1986. Sin embargo, los problemas financieros llegaron y tuvieron que cerrar en 2015. Tres años después reabrió, pero en una nueva ubicación; a dos pasos del árbol de Navidad gigante, que todos los años se coloca en la explanada del Rockefeller Center en Manhattan.

La juguetería abrirá sus puertas para una familia de cuatro integrantes, quienes podrán hospedar por una noche y realizar diversas actividades. Con 6 mil metros cuadrados de alojamiento festivo y familiar, los huéspedes tendrán acceso completo a:

this holiday season, america’s most beloved toy store is opening their doors for a magical, once-in-a-lifetime sleepover—only on airbnb.

nyc families can request to book @FAOSchwarz starting december 15th at 12pm ET: https://t.co/iRwtzZFWIy

💂🧸🎁 pic.twitter.com/wKrVcsdP7e

— Airbnb (@Airbnb) December 9, 2020