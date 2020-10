Julio Urías: ‘Dios me dio un ojo izquierdo malo, pero un brazo izquierdo bueno’

Cuando en 2016 Julio Urías llegó al equipo de Grandes Ligas de los Dodgers de Los Ángeles, lo primero que Julio Urías hizo fue poner en su vestidor una gran figura con la representación de la Virgen de Guadalupe.

La fe religiosa es en la que el originario de La Higuerita, un pequeño poblado cercano a Culiacán, Sinaloa, se ha apoyado para superar problemas físicos que lo aquejan desde la niñez.

Julio Urías, el pitcher zurdo de los Dodgers nació con un tumor en su ojo izquierdo que se mantiene casi cerrado tras múltiples cirugías, aunque conserva vista parcial en ese orbital.

dijo en una ocasión Urías y con esa frase marcó el camino que ha seguido en su vida para llegar hasta la cúspide.

"That's how God works. He gave me a bad left eye but a good left arm", and now he's world series champion. This is Julio Urias for you ! 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/DMJMEawHoN

