Así fue como Julión Álvarez terminó involucrado con el narco

Han pasado tres años y medio desde que el cantante Julión Álvarez fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero y el interprete rompió el silencio.

Julión, por fin reveló a los medios de comunicación cómo fue que terminó involucrado con hechos ilícitos que lo han marcado de manera negativa no solo en lo personal, sino en su carrera.

En aquella ocasión, junto al ex futbolista Rafael Márquez, el cantante fue señalado de haber hecho negocios con el narcotraficante Raúl Flores, también conocido como “El Tío”, por lo que la justicia les congeló sus cuentas.

“Caer en una lista como en la que yo me encuentro son cosas que uno desconoce. Cuando yo empiezo a crecer mis números, me empiezo a querer diversificar”; relató el interprete.

Contó que una de las inversions en las que se interesó fue la de desarrollar un fraccionamiento.

“Él compra el terreno y yo le entro en sociedad para urbanizar el terreno, que había pertenecido a una inmobiliaria que había tenido relación con los Flores en años anteriores“, explicó Julión Álvarez.

Los hechos que relata ocurrieron entre el 2013 y 2015.

“Yo tengo las inversiones y de ahí capitalizo la inmobiliaria con la que urbanicé este proyecto y no pasaron más de 8 ó 10 meses que surgen diferencias con el socio. En el 2013 llegamos a un acuerdo. Cortamos el proyecto y ante notario se hizo una asamblea para cambio de socios. Se firma un adeudo y en 2015 me empiezan a pagar. Me afectó porque había pagos e ingresos a mis cuentas y así de fácil está relacionarse“, declaró.

El cantante denunció que a raíz de las acusaciones ha sido víctima de discriminación y hasta relató cómo fue corrido de un restaurante cuando estaba en plan familiar con su esposa Nataly Fernández, con quien se casó desde 2011, madre de sus dos niñas, y quien terminó llorando por lo ocurrido.

“Me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente, en un lugar a donde yo acostumbraba ir a cenar con mi señora, que estaba embarazada, llego y no me sirven. Me le acerco y digo: ¿qué pasa, amigo?“.

Después le explicaron que no era bienvenido al lugar por los señalamientos en su contra.

“Le digo: ‘No te preocupes, entiendo, deja que mi señora termine de cenar y me retiro’. Me dijo: ‘no, ni usted ni su señora pueden estar aquí, por favor retírense'”, comentó Julión Álvarez.

En cuanto al caso, indicó que en Estados Unidos continúa la investigación por lo que espera pronto una resolución favorable.

