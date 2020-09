Kalimba revela por qué terminó con Aislinn Derbez

Compartir esta publicación













Kalimba sorprendió con las recientes declaraciones sobre su romance con Aislinn Derbez , pues aseguro que fue él quien tomó la decisión de cortar la relación sin embargo guarda un profundo cariño por la hija del comediante Eugenio Derbez, y como pocas veces hablo sobre el tiempo que tuvo un noviazgo con ella.

Aunque actualmente su vida es muy distinta, y Aislinn se ha convertido en la mamá de Kailani, fruto de su relación con el actor Mauricio Ochmann, con quien se encuentra en un proceso de divorcio desde hace algunos meses, todo parece indicar que el amor que Kalimba sintió por la actriz fue muy grande.

Así lo reveló en el programa Pinky Promise, conducido por la cantante Karla Díaz, y que es transmitido por YouTube, espacio en el que fue uno de los invitados de la emisión semanal de dicha producción.

De acuerdo con sus palabras, la hija de Eugenio Derbez, fue sumamente importante en la vida del cantante y compositor, al punto que le dedico todo el disco Negroklaro.

“Es Aislinn Derbez. Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (…) Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, compartió en Pinky Promise.

“Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, “Guanabaya” y “Huellas”, agregó. Y basta recordar que Aislinn protagonizó el video de su canción “Sólo déjate amar” como prueba de la gran conexión que llegaron a tener.

Pero el amor no fue suficiente en el romance Kalimba y Aislinn, pues el integrante de OV7 aseguró que ella quería dejar a un lado sus sueños de ser actriz para estar más tiempo con él y sabía que eso implicaría dejar la escuela de actuación en Nueva York, por lo que tomó la decisión de alejarse de ella, para dejarla continuar con su formación actoral.

Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corte y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar.

El cantante afirmó que él sufrió más tras la separación, pues estaba profundamente enamorado, y aseguró que siempre tendrá un cariño especial por la ex de Mauricio Ochmann, pues fue ella quien le enseñó a abrir el corazón.

A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón.

Por último, Kalimba reveló que está viviendo un duelo amoroso, pues terminó una relación que pensó que podía llegar a matrimonio, sin embargo, se dio cuenta que no está listo para comprometerse.

“Siento todo, estoy muy emocional, pero exageradamente. Lloro mucho, tengo ganas de platicarle a todo mundo cosas que nunca quise platicar”, finalizó.