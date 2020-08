¿Quién es Kamala Harris?: La “nueva Obama” que acompañará a Joe Biden

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris -una luchadora intrépida por el pequeño y una de las mejores servidoras públicas- como mi compañera de fórmula”, anunció a través de Twitter el candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

“Kamala Harris está emergiendo como la favorita para ser la compañera de fórmula de Joe Biden por una razón por encima de todas las demás: es la única posibilidad afroamericana que tiene la experiencia política típica de los vicepresidentes”, señalaba el diario The New York Times hace unas semanas, mientras que la agencia Bloomberg destacaba que Biden enfrentaba “una presión cada vez mayor para elegir una mujer negra en medio de un debate nacional sobre la raza”.

En medio de las protestas por el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd, la senadora demócrata Kamala Harris encontró un poderoso impulso, que finalmente logró convertirla en la compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009-2017, dijo en marzo que le gustaría tener a una mujer como compañera de fórmula en la carrera contra el republicano Donald Trump, que se jugará la reelección. El abanderado demócrata, de 77 años, también había dicho en reiteradas ocasiones que estaba considerando a candidatos afrodescendientes.

Biden goza de popularidad entre los electores negros, quienes fueron un gran aporte a su victoria en las primarias del Partido Demócrata, por lo que sabe que movilizar a ese sector del electorado es clave para llegar a la Casa Blanca. En ese sentido, Harris corría con ventaja, y por eso su nombre sonaba hace algunas semanas para la vicepresidencia.

“Ella entiende el momento”, dijo Marc Lasry, presidente de Avenue Capital Group y miembro del comité nacional de finanzas de Biden. “Quieren a alguien que mueva a la gente y ella parece ser esa persona”, dijo Lasry, citado por Reuters.

Harris, de 55 años, se enfrentó al exvicepresidente en la carrera por la nominación demócrata, y desde el comienzo fue una de las favoritas debido a su sólida formación y experiencia. Hija de inmigrantes indios y jamaiquinos, fue la primera mujer negra en ser elegida fiscal general de California y la segunda en llegar al Senado, en 2017. Algunos incluso la consideran la “versión femenina” de Obama.

Pese a que Harris -que representa a la nueva generación de dirigentes del Partido Demócrata- se enfrentó duramente a Biden durante uno de los debates internos sobre sus antiguas posiciones sobre la segregación racial, ambos se reconciliaron públicamente. De hecho, varios expertos señalan que el apoyo de la senadora fue clave en la victoria de Biden en Michigan. Además, ha dedicado los últimos meses a recaudar fondos para el candidato demócrata, ganando el apoyo de donantes importantes.

Quien es actualmente la única mujer negra en el Senado estadounidense ha marchado en las calles y ha patrocinado una nueva reforma policial en el Congreso, además de ser una fuerte defensora del cambio social y dura crítica de Trump. Por ejemplo, Harris se lanzó contra el mandatario republicano tras el cierre parcial del gobierno causado por la disputa en el Congreso sobre el financiamiento para la construcción del muro en la frontera con México. “Trump está manteniendo al pueblo estadounidense como rehén por un proyecto de vanidad al que le dice muro”, dijo en esa oportunidad, calificándolo de “completamente irresponsable”.

Harris creció en en Oakland y Berkeley, California, y conocía el Movimiento de los Derechos Civiles desde pequeña. La lucha contra la injusticia -a la que ha dedicado su vida- es una pasión que heredó de sus padres. Su madre, Shymala Gopalan, hija de un diplomático de Chennai, se graduó de la Universidad de Delhi a los 19 años y, para evitar un matrimonio arreglado, se trasladó a Berkeley para estudiar nutrición y endocrinología. Allí conoció a Donald Harris, proveniente de Jamaica, que cursaba un doctorado en economía.

El movimiento estudiantil por los derechos civiles les dio a los dos jóvenes inmigrantes una causa común. “Ambos se identificaron como personas de color y personas oprimidas por un mundo dominado por hombres blancos”, dijo a The Atlantic Meena Harris, sobrina de Kamala.

Tras obtener su licenciatura de la Universidad de Howard y una licenciatura en Leyes de la Universidad de California, la actual senadora se convirtió en fiscal de distrito de la ciudad de San Francisco. Entre sus logros en el cargo destaca el programa que inició para brindar a las personas condenadas por delitos relacionados con drogas la posibilidad de obtener un diploma de escuela secundaria y poder encontrar empleo.

Kamala Harris at Variety's Power of Women in 2014: "My mother had a saying that she would speak to me and my sister, and she would say to me: 'Kamala, you may be the first to do many things, but make sure you’re not the last'" https://t.co/VqhmJRaFQi pic.twitter.com/a3I6Qxbar7

