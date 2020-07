Kanye West genera mucha polémica en primer acto de campaña electoral

Hace un par de semanas, el rapero Kanye West anunció que se uniría a la contienda por la presidencia de Estados Unidos, algo que causó escepticismo en muchas personas, pero que resultó ser real.

Este domingo, tuvo su primer acto electoral, del que al parecer no salió muy bien parado, pues habló de temas fuertes y con ideas algo atropelladas.

Here’s more context to what Kanye said. pic.twitter.com/Xv4mMFYqeg

— Raury (@Raury) July 20, 2020