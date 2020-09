Karla Panini se despide de todos, ya no aguanta recuerdo de Karla Luna

Karla Panini no soporta más luego de algunos años, fans de Karla Luna le sigan recordando en redes sociales su traición contra su gran mejor amiga y ex colaboradora, la fallecida Karla Luna, mismas que saltaron a la popularidad en México por su conocido show como “Las Lavanderas”.

Ahora, la comediante regiomontana tomó una radical decisión para evitar que aún le sigan con la misma cantaleta, el acto que cometió de traición contra su amiga Karla Luna.

Karla Panini se enfrentó a un usuario que le recordó con meme su vil traición a su “gran amiga y colaboradora”

La comediante y conductora mexicana fue atacada por su relación con Américo Garza, quien era el esposo de su mejor amiga, la malograda Karla Luna.

Ah inicios de este año la presentadora fue tendencia en Twitter luego de que usuarios recordaran el episodio con Karla Luna, por lo que la presentadora sostuvo una disputa con los internautas que recordaron un meme que comenzó a circular en redes sociales.

El meme que fuera realizado durante estos tiempos de cuarentena por el coronavirus hacía referencia a la traición de Panini a su mejor amiga y ex colega Karla Luna con quien hacía el famoso dueto de “Las Lavanderas”.

El meme destacaba una imagen de la boda de Panini con Américo Garza y la frase “Quédate en casa!, ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”.

Hacen viral el video de Camila Sodi besando en la boca a otra mujer

Ante esto, Panini respondió “qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, escribió la mexicana.

De inmediato, los mensajes en contra de la presentadora no se hicieron esperar lo que la llevaron a cerrar su cuenta de Instagram y Twitter y tan solo dejó activa la de “Mal Influencers” de un programa de comedia dedicado a la farándula.

Sin embargo, allí también ha recibido fuertes críticas ya que hay unas fotos de Panini donde se pueden leer mensajes como “Quédate en tu casa así como te quedaste con el esposo de tu amiga” y también “Si el coronavirus tuviera cara”.

Y es que cabe recordar que la finada Karla Luna enfrentó un fuerte viacrucis desde que le detectaran un tumor en la matriz en 2012, posteriormente, en 2014 recibió la fuerte noticia de que su amiga Karla Panini y Américo Garza su esposo, habrían tenido una aventura.

Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto”, declaró sobre la traición de su esposo y su amiga.