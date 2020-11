Pensé que me iba a violar: Kate del Castillo sobre encuentro con ‘El Chapo’

Compartir esta publicación













Kate del Castillo revivió su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán y reveló que tuvo miedo de que el líder del cártel de Sinaloa abusara sexualmente de ella.

La actriz dio entrevista para el programa Ted Table Talk: The Estefans, conducido por Gloria, Emily y Lili Estefan y reveló algunos aspectos que le han marcado su vida, entre estos, la violencia que recibió por parte de su ex pareja Luis García y el polémico encuentro que tuvo con El Chapo Guzmán.

Kate dijo que sintió miedo al conocer al narcotraficante. Esto luego de que fuera contactada por los abogados del líder del cártel de drogas tras escribir un tuit en el que le proponía a El Chapo que “traficaran con amor” y que lanzara una fuerte crítica contra el gobierno mexicano.

Cuando la famosa se reunió con El Chapo, según contó, tuvo miedo de quedarse a dormir, pues no lo tenía contemplado. Incluso, recordó que pensó que se iba a morir o que podría ser violada por el narcotraficante:

“Me dijo, ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso”, recordó Kate del Castillo.

Asimismo, recordó que tras el encuentro no violento con El Chapo, decidió proponerle hacer una película. Lo que se recaudara de ella se donaría para personas que habían perdido a algún familiar a causa del crimen organizado.

“’Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado’. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad”, le propuso Kate del Castillo a El Chapo.

”Entonces me miró con sus grandes ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo “me voy”. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, contó la actriz mexicana.

Sin embargo, esa noche no fue del todo tranquila, pues según explicó, una hora después de que se había acostado escuchó gritos de que se tenían que ir.

“¡Vámonos, vámonos, vámonos, órale, órale! Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar”, recordó la famosa.

Con los sentimientos a flor de piel, también recordó la forma en la que fue juzgada por este encuentro, pues había muchos dimes y diretes en contra de la famosa.