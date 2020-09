Keanu Reeves cumple 56 años: 5 películas para celebrar su cumpleaños

Compartir esta publicación













Uno de los actores más queridos del cine actual, Keanu Reeves, cumple 56 años, algo que nos asegura disfrutar de él y su talento por mucho tiempo. El protagonista de éxitos de ciencia ficción como ‘Matrix’, al igual que el cine de acción como ‘John Wick’, se prepara para continuar asombrando al mundo con sus actuaciones.

Keanu celebra su cumpleaños de una manera muy especial, pues ya está trabajando en la cuarta parte de la saga ‘Matrix’ y las que serían la cuarta y quinta entrega de la famosa trama de acción “John Wick”.

¡Feliz cumpleaños Keanu Reeves! ¡Cumple 56! pic.twitter.com/LdOoY9fxNq — rebel productions – dual language (@RebelDual) September 2, 2020

El actor no solo es amado y querido por sus actuaciones, sino que de igual manera se comporta de una manera muy carismática ante su público, no genera escándalos y tiene un espíritu sencillo en su vida, algo que solo suma a su indiscutible talento frente a las cámaras.

Aquí te dejamos 5 películas para celebrar el cumpleaños del gran actor:

The Matrix

Sin duda, la más emblemática de sus actuaciones, la que implica un antes y un después para el actor. The Matrix, se convirtió una de las mayores influencias para el género de ciencia ficción por su trama y su complejidad, algo que no hubiera sido logrado, de no ser por la gran actuación de Keanu Reeves y su incomparable ‘Neo’.

John Wick

En la saga de lo que parecía ser una caricatura violenta y nada más, Reeves nos demuestra total manejo de las armas y experiencia en la lucha cuerpo a cuerpo. En las tres películas que forma esta saga, el actor se exige a unos niveles sumamente altos para aliviar el gusto de los amantes del cine de acción.

Constantine

En una película que combina ángeles y demonios, con una ambientación casi de terror, Keanu Reeves, quien interpreta a John Constantine, entrega una naturaleza introspectiva que le agrega una propuesta más real a una obra cargada de efectos visuales.Máxima velocidad

Un muy joven Keanu Reeves, interpretaba a Jack Traven en el lejano 1994, donde demostró que tenía todo para ser un héroe de acción y generar una simpatía especial con la audiencia.

Punto de quiebra

Keanu interpreta a Johnny Utah, un agente del FBI, que ama los deportes extremos y se infiltra en una banda que se dedica al robo de bancos. Poco a poco va sufriendo dilemas morales que lo hacen afrontar quién es en verdad.