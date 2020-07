KekmaGa: con MEMES usuarios piden no buscar el sitio en Google

En los últimos días se ha vuelvo viral en redes sociales un sitio llamado Kekma Ga, creado en abril de 2019 donde se sube material considerado gore (violencia gráfica extrema). Por ello mediante MEMES los usuarios advirtieron a otros no buscar en Google esta página.

El sitio básicamente contiene material calificado por los cibernautas como “perturbador”, ya que está muestra, por ejemplo, como un perro es desollado vivo, así como luces que pueden ser peligrosas para las personas que padecen epilepsia.

Además, el sitio contiene música distorsionada y con volumen alto que provoca ansiedad en algunas personas que visitan KekmaGa.

Es debido a esto que mediante las redes sociales se ha pedido, apoyado con algunos MEMES, que no busquen este sitio en Google.

Por otro lado el uso de MEMES también fue usado por algunos usuarios para ironizar que ya entraron a esta página y que no es la gran cosa.

La página fue creada en 2019 y desde su lanzamiento ya se le considera como uno de los sitios de shock más perturbadores de Internet.

People always ask what’s the worst decision I’ve ever made in life. Well that award goes to googling FUCKING KEKMA GA I am literally so disturbed by it and will never get that image out of my head pic.twitter.com/r4P4kKX7Yj

— Shadow Ops lol (@Shadow_OpsFNBR) July 16, 2020