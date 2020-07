Kekma Ga: ¿Qué es y cuál es su origen? (VIDEO)

Usuarios de redes sociales han hecho tendencia un sitio web llamado Kekma Ga. Sin embargo, la mayoría de los mensajes vertidos en estas plataformas fueron acompañados de una advertencia a otros usuarios de por qué no deberían visitar esta página ni buscarla en Google ya que en ella hay más de un video que es sumamente perturbador.

Y es que este sitio contiene contenido gore (violencia gráfica extrema), mismo que va acompañado de música que, de acuerdo con usuarios, vuelve más lugubre cada uno de los videos que se encuentran dentro de Kekma Ga.

Entre los videos que más han causado asombro se encuentra el de un hombre que se encuentra en una tina sentado, con el pene ensangrentado, mismo que supuestamente habría sido atornillado.

Otro es el de un perro, el cual prácticamente fue desollado vivo, por lo que grupos de maltrato contra los animales se unieron para advertir a los usuarios que no visiten Kekma Ga.

Este sitio fue creado el 23 de abril de 2019 por ObokTheSecond y desde entonces ha sido considerado como una de las páginas de shock más “repulsivas” que se pueden encontrar en Google. Cabe señalar que cuando un usuario entra siempre se le muestra una advertencia de que Kekma.ga es un portal web que contiene humor negro, mismo que es explícitamente para adultos.

Ante esta nueva tendencia los usuarios de Twitter ya han creado una serie de memes para ironizar, retar y advertir sobre esta página web de la que todos están hablando.

Y es que el tema de conversación ha sido global.

Personas tanto de Brasil, Chile, Argentina Estados Unidos, Europa y México han debatido sobre el origen del sitio e incluso cuestionado sobre quien o quienes fueron sus creadores y reiterando que no busquen Kekma Ga en Google.

