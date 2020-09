Kelly Plasker, presentadora del clima en Texas, fue hallada muerta después de confesar abuso

Compartir esta publicación













(NOTICIAS YA).- Una presentadora del clima en televisión de Texas, Kelly Plasker fue hallada muerta este domingo, horas después de revelar que había sido abusada cuando estaba en la preparatoria.

De acuerdo con el sitio TooFab, Kelly Plasker formaba parte del elenco matutino de KCBD NewsChannel 11, afiliada de NBC en Lubbock.

Kelly Plaster confesó abuso

Sus compañeros confirmaron la noticia durante la noche del domingo y, aunque la causa de muerte no ha sido revelada, el noticiario finalizó su tributo a Plasker con un mensaje acerca de la prevención del suicidio.

“Los expertos dicen que frenar el suicidio significa aumentar las conversaciones sobre salud mental y emocional. Dicen que trates de ayudar, así que pide ayuda si estás batallando o has pensado en el suicidio. Todos deberíamos educarnos (en identificar las) señales de alerta en aquellos que amamos”, expresó su compañera Kase Wilbanks.

Cabe destacar que el hijo de 19 años de Plasker, Thomas, se suicidó hace dos años.

En su publicación final de Facebook, la mujer relató su experiencia de abuso por parte de un hombre de autoridad cuando ella era presuntamente una menor de edad, un delito que, cabe destacar, es responsabilidad del adulto.

Plasker se refirió a su mensaje como “una confesión final de los pecados por los que soy responsable”, y dijo que fue manipulada para tener una relación con el director de la banda en la que tocaba, un sujeto con el doble de edad.

“El debió ser quien me cuidara, pero en lugar de cuidarme me veía en una forma en que los hombres no deben ver a los niños. Y me doy cuenta ahora que los depredadores escogen a la presa más fácil, particularmente aquellos sin mucho apoyo familiar o recursos”, escribió.

La presentadora indicó que la relación duró 5 años y utilizó los términos “corrupción de menores” (grooming), abuso y “en ocasiones, manipulación total”.

“Apagó mi futuro y mis ambiciones en el momento más influenciable de mi vida, cuando tenía tantas puertas y oportunidades por explorar pero él fue egoísta y me convenció de que no quería que me fuera de Lubbock, Texas”, continuó.

Plasker dijo también que varias otras mujeres se pusieron en contacto con ella y le contaron historias similares, lo que la hizo darse cuenta de cuán comunes son estos casos, los cuales siguen sucediendo en las escuelas y “deben parar”.

“Gracias. Es todo lo que necesitaba sacar como mi confesión final por los pecados que soy responsable de añadir a la cruz. Los amo, mis amigos. Mi cerebro está roto y no puedo soportarlo más”, concluyó el desgarrador mensaje.

STATEMENT REGARDING LOSS OF KCBD FORECASTER "We are deeply saddened by the tragic and sudden loss of KCBD weekend… Publicado por Kelly Plasker KCBD en Domingo, 30 de agosto de 2020