Khabib Nurmagomédov; mejor deportista del 2020 según la BBC

El campeón invicto de artes marciales mixtas (MMA) Khabib Nurmagomédov fue elegido como Personalidad Deportiva del año 2020 de la BBC. El expeleador ruso se mostró muy contento por el galardón.

“Este premio significa mucho para mí. El reconocimiento es una de las mayores motivaciones tanto en la vida como en el deporte”, escribió en su cuenta de Twitter.

El exluchador daguestaní superó en una votación ‘online’ a otras estrellas como el saltador de pértiga Armand Duplantis, el jugador de baloncesto LeBron James o la boxeadora Katie Taylor, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Checo Pérez ya tiene equipo, es de una marca de bebidas energizantes!

El Águila se une así a otras leyendas del deporte como Cristiano Ronaldo, Usain Bolt o Muhammad Ali, que ganaron el premio en ediciones anteriores.

Numerosos aficionados mostraron su alegría por el reconocimiento a Khabib, que con su exitosa carrera contribuyó a aumentar la popularidad de las MMA en todo el mundo.

Congratulations, @teamkhabib!

The UFC fighter has been voted World Sport Star for 2020 at BBC Sports Personality of the Year.#SPOTY

— BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2020