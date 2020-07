¿Kim Kardashian intento encerrar en manicomio a Kanye West?

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West, quien hace unos días anunciara su postulación a la presidencia de Estados Unidos se ha vuelto tendencia en Twitter debido a una serie de publicaciones en las que el rapero acusó a su esposa, la socialité Kim Kardashian por tratar de encerrarlo en una clínica psiquiátrica, preocupando a sus fans sobre su situación mental.

Los extraños tuits de Kanye West, vienen unos pocos días después de que diera su primer discurso de campaña, en el cuál lloró al momento de hablar del aborto. Los usuarios en redes sociales no han parado de especular sobre si los recientes acontecimientos, así como la postulación del rapero no son solamente propaganda para su nuevo disco DONDA, que será lanzado este viernes.

A través de su cuenta de Twitter, el rapero publicó una serie de extraños mensajes, que ya fueron borrados casi en su mayoría, señalando a su esposa de intentar encerrarlo en un doctor debido a que el rapero padece bipolaridad.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer. Todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”, escribió.

Además, West lanzó una especie de llamado de auxilio, advirtiendo a sus seguidores que si terminaba encerrado ya sabrían “por qué”, también acusando a Kriss Jenner, la madre de su esposa, de querer internarlo.

“Si termino encerrado como Mandela… ustedes sabrán por qué. Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”, escribió el rapero.

El rapero también escribió una serie de tuits haciendo referencia a la revista PlayBoy, en la que Kim posó hace más de una década, asegurando que ninguno de sus hijas posaría nunca en sus páginas, mensaje que fue señalado como los usuarios por “no tener sentido”.

“Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho… ven a buscarme. Las niñas West nunca harán Playboy”, escribió.

Luego de la serie de polémicos mensajes en los que arremetió contra su esposa, West escribió una publicación indicando a sus fans que ahora está enfocado en la música e informó que su nuevo álbum, DONDA, será publicado el próximo viernes, lo que aumentó la preocupación por parte de sus seguidores por lo contradictorio del comportamiento del cantante.

Durante su primer acto de campaña, West se presentó con un chaleco antibalas y lloró frente a la audiencia cuando reveló que Kim y él pensaron en abortar a North, su primera hija.

“Estando yo en el apartamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… Y la pantalla se puso en blanco y negro. Llamé a mi novia y le dije vamos a tener a este bebé”, relató ante la audiencia.

