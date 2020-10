Condenan a texana que en 20 años se enriqueció vendiendo en Ebay mercancías robadas

Una mujer de Texas (EE.UU.) ha sido condenada este jueves a 54 meses de prisión por haberse enriquecido durante casi dos décadas vendiendo en eBay artículos que robaba en tiendas de todo el país.

En diciembre del año pasado, Kim Richardson, de 63 años, se declaró culpable de participar en una red de robo. Ahora deberá pagar 3,8 millones de dólares en restituciones, después de que confesara a los investigadores que fue parte de una red de robo interestatal que operó entre agosto de 2000 y abril de 2019.

Durante ese tiempo la mujer viajaba por el país robando mercancía que luego vendía por Internet, enviándola a los compradores mediante el Servicio Postal estadounidense, Federal Express y United Parcel Service.

Oh man it sucks to be Kim Richardson right now lol. What were you thinking. 19 years!! Open up a pit and throw all the snakes in it!!

Federal authorities ordered a Texas woman to pay $3.8 million for selling stolen goods on eBay for 19 years https://t.co/fEm9hsQtEU via @Yahoo

— JaDaStar (@jadastar1958) October 4, 2020