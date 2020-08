El Koenigsegg destrozado en Nuevo Laredo por allegados de Peña Nieto

Compartir esta publicación













Reviven en TikTok el accidente de un auto de súper lujo, un Koenigsegg CCX Custom Vision, que terminó destrozado en el kilómetro 13 de la Carretera Nacional, de Nuevo Laredo, cuando su conductor piso a fondo y perdido el control de la costosa unidad.

Fue el 1 de septiembre del 2016, cuando en el auto valuado en 1.4 millones de dólares viajaban Leonardo Padilla Santamaría de 41 anos y Juan Pablo Ocampo, de 28 quienes aseguraron ser empleados y tener “Línea” con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El supuesto empleado o allegado de la Presidencia de la República, Leonardo Padilla Santamaría, le metió fondo al pedal del Koenigsegg CCX Custom Vision, terminando volcado, luego de perder el control de la nave, ésta subió al camellón para después volcar y, como podrán ver, terminar totalmente destruida.

Destrozado en México el único Koenigsegg CCX Custom Vision pic.twitter.com/27LlEfH6HW — Joseph Carl. Bolaños (@Elprofdecompu) September 2, 2016

Hasta el momento no se aclaró por qué el supuesto empleado de gobierno conducía un auto valuado en cerca de 1.4 millones de dólares (más impuestos).

El golpe fue tan fuerte que las puertas fueron desprendidas así como por lo menos dos de las ruedas y elementos de la suspensión. El Custom Vision quedó casi irreconocible y es claro que la inexperiencia y el V8 4.7 litros bi-turbo que produce 806 caballos de fuerza y 679 libras-pie de torque, fueron los responsables de el aparatoso accidente.

Este año voy a salir de la miller más destrozado que el #Koenigsegg que acaban de chocar aquí en #NuevoLaredo. pic.twitter.com/qk9fTXGmjQ — Acción Antipoética (@OtroTuiter0) September 1, 2016

Luego de salir ilesos del percance, sus dos ocupantes, fueron escoltados en ambulancia por la Policía Federal a un avión privado con rumbo a Toluca.

El auto que era conducido por el hombre de 41 años fue fabricado a mano en Suecia y de él sólo existen cerca de 50 unidades… ahora, uno menos.

Este vehículo fue adquirido (por un comprador no identificado) en el 2015 en una agencia especializada en autos de lujo.

Al no haber importación para ningún vehículo menos usado que no cuente con certificado de origen de Estados Unidos y Canadea de ningún otro país se puede importar porque que no existe el decreto por el cual permita la importación de autos usados de otros países.

El vehículo Koenigsegg CCX 2009 siniestrado, portaba las placas 2596-XB de la SCT de traslado. Se desconoce quién era el propietario, pero el vehículo se encontraba ilegalmente en el país.