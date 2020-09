La ciudad no es apta para la discapacidad

No hay forma de que puedan transitar sin tener que pasar por mil obstáculos, jugarse la vida se convierte en su única opción

El día a día para el tránsito de una persona discapacitada en Nuevo Laredo genera poca seguridad, pues muchos se ven realmente imposibilitados al ir por la banqueta.

Aunque en algunas calles sí existen rampas diseñadas para la facilidad de desplazamiento de las personas discapacitadas, lo cierto es que en su mayoría aunque las han diseñado, estas no cumplen con su verdadera función.

“Realmente es un dilema si un discapacitado va solo, en Nuevo Laredo yo creo que no se podría, mi padre está en silla de ruedas desde hace años, para todas las partes a la que va realmente se le dificulta ir, prefiero llevarlo en mi carro, así sea cerca de la casa; muchas banquetas no están diseñadas para ellos; también muchas casas ponen macetas que hacen imposible el paso, es un batallar, en algunas plazas públicas aún no piensan en ellos desafortunadamente”, expresó Rosaura Martínez.

En algunas vialidades, sobre todo en el Centro de la ciudad, aunque hay presencia de las rampas, en su mayoría se encuentran obstruidas por postes de luz o árboles, lo que las hace ser única-mente de lujo.

Las banquetas son otro de los problemas a los que se tienen que enfrentar a diario, ya que en su mayoría no han sido creadas pensando en la población con discapacidad al movilizarse, hay una serie de obstáculos, mientras que otras no son del ancho que se requiere, lo que genera que en muchas ocasiones corran peligro tras optar por dirigirse en la vía pública.

“Aquí todavía no hay cultura para nosotros, muchas personas ni siquiera respetan el lugar de los estacionamientos en los supermercados, nos falta mucho para que se logre tal objetivo; ir por las banquetas no se puede, se tiene que ir por la vía porque muchas no están creadas de la manera correcta”, mencionó Heriberto, quien hace más de cinco años está en silla de ruedas.

Aunque actualmente en la ciudad existen centros de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad física como el CERAC, que además cumplen una gran labor humanitaria y un papel fundamental en la sociedad, falta concientización tanto por parte de la comunidad como de las autoridades.