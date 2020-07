La cosecha, su pasión

Compartir esta publicación













“Estamos cosechando sorgo grano, tengo 20 años como ejidatario en el módulo 3 y siembro en 12 hectáreas; ya no es redituable por ser baja la producción y queda poco, para este año bajó el precio de $3, 800 a $3, 600 la tonelada”, informó Leopoldo Velarde Sánchez del Distrito de Riego 04.

Bajo un intenso calor que supera los 100º F (37 C), el ejidatario se subía por momentos a la trilladora, su trabajo de algunos meses rendía en algo y ahora le apuesta sembrar el cereal, un alimento destinado para el ganado en forrajes por los costos.

“La temporada está un poco baja, en esta ocasión cosecharé tres toneladas o tres y medio por hectárea, el año pasado coseché cuatro toneladas por cada una, es mucho el esfuerzo”, manifestó.

El objetivo del Programa de Apoyos para el Campo es complementar el ingreso económico de los productores del campo mexicano y contribuir al crecimiento del país en este ramo.

Con maquinaria se apoyan los ejidatarios para tener una buena cosecha.

La siembra realizada en marzo y que se cosecha a principios de julio es la segunda de la temporada en el Distrito de Riego 04, después concluyó el ciclo de riego 2019-2020, la última será la del maíz en el mes de agosto.

“Esta es la última cosecha para mí, con la ganancia tengo que sostenerme todo el año, antes sembraba trigo y maíz, pero ya no quise sembrar más esto porque el costo es mayor que el del sorgo es un poco menos la inversión y no es tan alta”, explicó Velarde Sánchez.

Añadió que al subir los precios del trigo y maíz, al ejidatario se ve orillado a sembrar el sorgo grano o de plano dejar las tierras sin trabajar.

Tan sólo en el Distrito 04, de quince mil hectáreas, son sembradas 2, 400 hectáreas que permanecen inactivas con la maleza crecida, aunado al poco o nulo apoyo para la gente del campo, terminan por dejar la tierra y dedicarse a otra cosa para sobrevivir o emigrar.

El inclemente calor no fue impedimento para recorrer su parcela y mostrar complacido el grano color rojizo en ramillas de sorgo, muy a su pesar se niega a claudicar a su labor herencia de sus padres, abuelos que también trabajaron la tierra.

Desde hace 50 años se dedica a la cosecha en su tierra

Su rostro curtido por el astro rey deja ver el semblante cansado, pero satisfecho del logro en una zona semidesértica como es la que se presenta en el noreste mexicano.

“Ya tengo cincuenta años y desde chico me he dedicado al trabajo duro en las parcelas, siempre me he dedicado a esto, tengo que subsistir de algo, si nos pagaran bien la cosecha y hubiera apoyos para el campo otra cosa sería”, manifestó el agricultor.

Con los ojos visblemente irritados por el clima abrasador, Velarde Sánchez afirma que seguirá cosechando sorgo o tal vez si ya no es costeable, le de otro giro a su trabajo en las parcelas.

“El trabajo no es fácil con estos calorones de 40º y andar en el tractor maniobrando o regando es muy duro, es bajo el costo de las cosechas, ya a estas alturas qué más hacemos tenemos que trabajar, ahí poquito que quede, que nos apoyen las autoridades con el precio del grano”, insistió el ejidatario de Ciudad Anáhuac.

Las manos cansadas se notan, pero el amor por su trabajo, le da fuerza

Finalizó Leopoldo Velarde Sánchez que en el Estado de Tamaulipas es el mismo problema el bajo costo de los precios de la tonelada de sorgo grano para alimento que corresponde al ganado.

“Con mi labor pude darle estudio a mis hijos gracias a Dios, yo creo que conmigo se termina esto, ellos ya no se van a dedicar a la agricultura, seguiré trabajando en la siembra de sorgo grano, el campo está olvidado, ojalá lleguen los apoyos”, concluyó Leopoldo Velarde Sánchez.