La dolorosa ausencia de Don Agustín Posada

La pesadilla no ha terminado para la familia Posada Reyes, su padre no ha podido ser identificado, apenas ayer las autoridades acudieron al Panteón del Norte para exhumar los restos de quien se cree sea don Agustín.

Hasta ahora no hay fecha para que a los hijos de don Agustín Posada les tomen las muestras para saber si es o no su padre, situación que los tiene con los nervios de punta y sin poder dormir.

“Imagínese yo pensé que ya nos iban a tomar las muestras y aún no se podrá; esto es realmente desesperante”, dijo Maribel Posada Reyes, hija de don Agustin.

Maribel junto a sus hermanos durante el proceso de exhumación, en la tumba en la que aún tenía la cruz de madera con el nombre de don Jesús Rangel en donde se supone que en realidad estaba el cuerpo de don Agustín, lo cual se sabrá hasta que no se tengan los resultados genéticos.

Indicó que el cuerpo de su padre fue llevado a la Funeraria La Paz en donde estará hasta que ellos les tomen las muestras y realizar las pruebas genéticas.

“Yo no pude ver el cuerpo de mi padre, porque como creían que era don Jesus, está cubierto y sellado, lo más difícil de todo esto, es que aunque me den los resultados tendré esa sensación que no es mi padre, porque todo esto fue causado por descuido del personal del IMSS, no poder verlo, no tener una foto de su cuerpo porque lo trataron como un cuerpo Covid”, dijo Maribel con dolor en sus palabras, pues desde que se extravió el cuerpo de don Agustin ya son casi dos meses y medio.

INICIA BÚSQUEDA

La pesadilla de la familia Posada Reyes inició desde que su padre ingresó al Hospital del IMSS, situación que empeoró el 27 de enero cuando falleció su padre y con él 9 personas más.

La búsqueda comenzó entre estos pacientes que perdieron la vida hasta dar con la familia Rangel, a quienes de un día a otro les cambiaron su mundo, ya que tenían la certeza de que habían enterrado a su padre, no el cuerpo de una persona que no conocían.

ENTIERRAN CUERPO EQUIVOCADO

Para la familia Rangel Camarillo este error del personal del IMSS fue como una pesadilla de terror, no sólo enterraron un cuerpo que no era el de su padre don Jesús Rangel sino que le lloraron, y 20 días después volvieron a pasar por un segundo funeral pero ahora sí con el cuerpo de su padre.

“Para nosotros fue muy duro, sólo nos hablan los del IMSS y nos dijeron que no era nuestro padre, que su cuerpo aún seguía en la morgue del nosocomio”, expresó Martha Alicia Rangel Camarillo, hija de Don Jesús.

LA ESPERA CONTINÚA

A diferencia de la familia Rangel Camarrillo los Posada Reyes no saben para cuando tendrá fin esta trágica historia en la que fueron obligados a vivir por que el personal del IMSS extravió el cuerpo de su padre y hasta hoy no ha sido confirmado que el cuerpo que sacaron de la tumba del que creían era don Jesús sea el correcto.