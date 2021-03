Guerra en Siria ha matado o herido a 12 mil niños: UNICEF

La UNICEF reveló la estadística siniestra en un informe al cumplirse el décimo aniversario del conflicto, que comenzó a mediados de marzo de 2011. La guerra ha dejado casi medio millón de muertos, más de un millón de heridos y ha desplazado a más de la mitad de la población del país, de la cual 5 millones son refugiados.

Los 10 años de guerra civil en Siria han matado o herido a casi 12,000 niños y dejado a millones sin educación, un hecho que tendría repercusiones en el país durante años, dijo la agencia de la ONU para la infancia.

A lo largo del año pasado, la situación se ha complicado con una crisis económica y financiera y la transmisión del coronavirus en este país del Medio Oriente donde la destrucción generalizada no ha perdonado los centros médicos.

Despite the incredible challenges they face, Syria’s children and young people show us the definition of perseverance and resolve. We will continue to be there for them & the host communities, and we count on the international community’s generous support. https://t.co/WZtAyEPyvc

— Ted Chaiban (@TedChaiban) March 10, 2021