“La Mano de Dios”, el gol de Maradona que dejó huella en el futbol mundial

La mano de Dios es el nombre con el que se conoce al gol anotado con dicha parte del cuerpo por el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, disputado el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Este 25 de noviembre falleció la leyenda diego Armando Maradona y este es uno de los momentos que marcaron su carrera.

Rogamos por el eterno descanso de Diego Armando Maradona Franco, leyenda del fútbol mundial. QEPD.#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/DIifDgcVwJ — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) November 25, 2020

El propio Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”, y a partir de allí la prensa mundial lo bautizó.

La jugada del gol de la “Mano de Dios”

Tras el primer tiempo, el partido aún estaba empatado. Maradona comenzaba a desequilibrar el encuentro, y cuando corría el minuto 6 del segundo tiempo llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales: Maradona tomó el balón fuera del área y con la pierna izquierda se lo pasó, entre varios defensas ingleses, a su compañero Jorge Valdano, quien intentó llevarlo, pero el esférico fue interceptado y lanzado atrás y arriba, en su afán por despejar, por el defensor Steve Hodge.

Por la inercia de la jugada, Maradona habría quedado en fuera de juego, pero por venir el balón de un contrario fue correctamente habilitado. Ya dentro del área y con la pelota cayendo, Maradona fue en su búsqueda a la par del guardameta Peter Shilton, 20 centímetros más alto que él. Shilton saltó adelantando su mano derecha, al mismo tiempo que Maradona lo hacía con el brazo izquierdo extendido. El puño del jugador argentino, cercano a su cabeza, golpeó antes el balón, que rodó hacia la meta. Maradona comenzó a festejar, mirando de reojo al árbitro y al juez de línea, y se relajó cuando el gol fue convalidado.

El árbitro Ali Bennaceur, de Túnez, validó el gol, pero tras los reclamos de los jugadores británicos pidió consejo a su segundo abanderado, quien ratificó el tanto.

El fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda Carbajal inmortalizó este momento en una fotografía en que se ve claramente el golpe con la mano.

En su biografía, Maradona expresó posteriormente:

Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como «La mano de Dios»… Qué mano de Dios, ¡fue la mano del Diego! Y fue como robarle la billetera a los ingleses también…

En 2005, 19 años después del polémico gol, Maradona confesó, en el programa La Noche del 10, que el gol efectivamente fue con la mano. Un hecho que generó opiniones diversas a lo largo del mundo.2​ Mientras algunos lo apoyaron por decir la verdad y admitir su culpa, otros lo criticaron debido a la demora con que se produjo, ya que una vez finalizado el partido éste no podía ser modificado.

A comienzos de 2008 el diario The Sun publicó una nota en la que daban a entender que Maradona durante una visita a Inglaterra habría pedido perdón por lo que se describe como «el infame gol de La Mano de Dios».

El diario, en primera instancia, cita la frase en esta forma:

«If I could go back and change history I would.» («Si pudiera volver el tiempo atrás y cambiar la historia lo haría»)

pero más adelante repite la misma cita agregando la palabra «apologize» que no figuraba en la primera, a pesar de ser la misma frase:

«Si pudiera disculparme, volver el tiempo atrás y cambiar la historia lo haría»

Y completa la idea:

«Pero el gol sigue siendo un gol, Argentina se proclamó campeona del Mundial y yo fui el mejor jugador del mundo. No puedo cambiar la historia. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante».3

Antes de que Maradona desmintiera el hecho, varios medios mundiales levantaron la noticia creando polémica en la opinión pública.4​ Incluso Peter Shilton rechazó las disculpas argumentando que ahora ya era demasiado tarde.5​ Maradona a los pocos días de haber salido la nota, salió a desmentir todo, diciendo que el diario había cambiado los términos. A continuación, la nota:

Yo en ningún momento hablé de perdón. Hablé solamente de que la historia no se podía cambiar, de que yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie, porque fue un partido de fútbol en el que había cien mil personas en el Azteca, veintidós jugadores, que había dos líneas, que había un árbitro, que Shilton «el arquerazo ese» sale a hablar ahora y él no se había dado cuenta, se lo tuvieron que decir los defensores. Así que la historia ya está escrita, ya no la puede cambiar nada ni nadie. Y eso fue lo que dije. Yo nunca le pedí perdón absolutamente a nadie. Aparte no tengo que pedir perdón yendo a hacer una nota a Inglaterra. ¿Para qué? ¿Para ganarme a quién? Lo que más me jode es que se hacen eco en Argentina y hacen hablar a… gente que me conoce. Hablan de contradicciones. A los cuarenta y siete años me parece que pedirles disculpas a los ingleses es una estupidez.6​

A los pocos días el diario The Sun confirmó que había modificado la interpretación de las palabras de Maradona y pidió cambiar el nombre por La mano del Diablo. En la banda original de la entrevista se pudo comprobar que Maradona nunca había pedido perdón por el gol de la mano de Dios.

Uso posterior

Parodia de un detalle del fresco de Miguel Ángel, “La Creación de Adán” que hace alusión a “la mano de Dios” (La mano de Dios del fresco aparece vistiendo la camiseta de Maradona en la selección argentina).

El cantante de cuarteto Rodrigo Bueno utilizó la frase para componer la canción “La mano de Dios” en homenaje a Diego Maradona, su gran ídolo.

En el partido de primera fase de la Copa Mundial de Fútbol de 1990 entre la selección de Argentina y la de URSS, en el primer tiempo durante el 0-0 momentáneo, un ataque soviético no pudo terminar en gol puesto que Diego Maradona interceptó el remate con “la mano de Dios”, sin que el árbitro se diera cuenta.

En el partido de vuelta de la repesca para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 entre la selección de Irlanda y la de Francia, el gol de William Gallas que marcó el empate 1-1 y clasificó a Francia al Mundial se realizó gracias a otra jugada polémica, una mano del futbolista francés Thierry Henry que no fue sancionada por el árbitro sueco Martin Hansson, y que fue bautizada por la prensa como la “La nueva mano de Dios”.7​

El futbolista de Uruguay Luis Suárez paró un gol con la mano en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. En la rueda de prensa posterior, el delantero dijo que lo había hecho con “la mano de Dios”.

El 12 de octubre de 1941, Mario Morosano delantero de Newell’s Old Boys, convirtió su tercer gol personal y cuarto de su equipo frente a su clásico rival Rosario Central con la mano, siendo el antecesor de “la mano de Dios”. Finalmente lo venció por 5 a 0.

El 22 de junio de 2011, en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa de Oro de la CONCACAF Javier “Chicharito” Hernández anotó el segundo tanto del “Tri” ayudándose con la mano, lo que significó el pase de México a la final de dicho torneo.

En la Copa América Centenario 2016, el jugador peruano Raúl Ruidíaz anotó un gol con la mano, que después de varios minutos de protestas de los jugadores brasileños, el árbitro validó el gol, así Perú venció por 1-0 a Brasil y clasificó a cuartos de final.