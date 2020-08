La NBA, la MLB y la MLS, unidas en una protesta inédita contra la violencia policial racista

Los jugadores de Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers decidieron no presentarse este miércoles a jugar sus partidos de los playoffs de la NBA en protesta por la violencia policial racista, cuyo último caso de violencia policial fueron los siete tiros al afroamericano Jacob Blake.

El efecto dominó excedió al básquetbol, históricamente la más progresista entre las grandes ligas estadounidenses, y llegó por ejemplo al béisbol. En la MLB, tres partidos fueron pospuestos: Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds, Houston Astros-Los Angeles Angels y San Diego Padres-Seattle Mariners.

Y en la MLS de fútbol, en tanto, se cancelaron todos los encuentros de la jornada salvo Nashville-Orlando, que para cuando se tomó la decisión ya estaban casi en el entretiempo.

En una decisión inédita en la mejor liga de básquetbol del mundo, el plantel de Milwaukee fue el primero en resolver no jugar el quinto partido de la serie que le ganaba 3 a 1 a los Magic en el complejo deportivo de Disney World, donde se disputa la “burbuja” de la NBA.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=Clarin_deportes&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1298721240748711936&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fhistorico-milwaukee-bucks-presento-jugar-nba-protesta-violencia-policial-racista_0_6W94KAoFp.html&siteScreenName=Clarin_deportes&theme=light&widgetsVersion=223fc1c4%3A1596143124634&width=550px

Los jugadores tomaron esa decisión en conjunto tras los disparos por la espalda sufridos por Blake cuando entraba a su camioneta en Wisconsin, con sus tres hijos adentro, de parte de un policía blanco. El hombre sigue internado en estado crítico.

La conmoción fue tal en la NBA y en Estados Unidos que pronto Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, que igualan 2-2, dejaron trascender que boicotearían su partido como protesta por la violencia policial. Y lo mismo iban a hacer los Lakers y Portland.

Una vez que en la NBA dieron cuenta de esto, se pusieron rápidamente en acción y antes de que el resto de los equipos lo hiciera oficial por su cuenta, la propia liga comunicó que “a la luz de lo sucedido” con Milwaukee, se suspendían todos los partidos del día.

Los jugadores se quedaron reunidos en el vestuario, sostuvieron videollamadas con fiscales de distrito del estado de Wisconsin (donde se ubica Milwaukee) y salieron casi tres horas y media más tarde. Una vez ante los periodistas que hacían guardia, George Hill y Sterling Brown leyeron un comunicado.

Con énfasis, expresaron: “Pedimos justicia para Jacob Blake y exigimos que los policías rindan cuentas. Para que esto ocurra, es imprescindible que la Legislatura del Estado de Wisconsin se vuelva a reunir después de meses de inacción y tomen medidas significativas”.

Por último, instaron a la gente a participar de la votación presidencial del próximo 3 de noviembre. Esa concientización es tal vez el punto más importante de su búsqueda: en Estados Unidos el voto no es obligatorio.

El efecto del reclamo empezó a verse cerca de las 22 de Argentina, cuando se supo que el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, llamó a una sesión especial de la Legislatura y les pidió a los legisladores que voten un paquete de medidas que incluya una reforma contra la violencia policial.

Durante toda la tarde, una enorme cantidad de jugadores y ex jugadores se manifestaron celebrando la decisión que tomaron sus colegas. Incluso el colectivo de los árbitros apoyó la medida.

La liga femenina, la WNBA, también terminó suspendiendo su jornada. Antes de que esto ocurriera, las jugadoras de Washington dieron un mensaje muy fuerte: llegaron al estadio con remeras con letras que en conjunto formaban el nombre de Jacob Blake y mostraban siete agujeros en la espalda, como los balazos que le dieron al hombre.

Con el correr de las horas también su sumaron varios equipos de béisbol y el fútbol de la MLS se suspendió casi en su totalidad, salvo por un partido que ya estaba en juego.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1

— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2020