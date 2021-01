La pandemia no frena la llegada de turistas a México: “Me siento más segura que en mi país”

Compartir esta publicación













México se convirtió en 2020 en el tercer país más visitado del mundo. Esta escalada, de la séptima a la tercera posición en el ranking de la Organización Mundial del Turismo (OMT), es consecuencia directa de la crisis global del coronavirus y flujos de turistas.

Se trata de un puesto coyuntural, avisó el secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco, provocado por la caída drástica de turistas en gigantes como Estados Unidos y España.

25 millones de turistas llegaron durante la pandemia

Sin embargo, demuestra que el país, que ha perdido el 44,3% de los visitantes del año pasado, ha aguantado el bache mejor que otros. En total, 25,1 millones de turistas llegaron a México en 2020, frente a los 45 millones de 2019, según la OMT.

Entre ellos abundan los jóvenes que vienen a pasar las vacaciones, pero también a reencontrarse con sus parejas o a trabajar. Pese a la impresión generalizada de que hay menos restricciones que en otros países, los extranjeros dicen sentirse seguros ante el coronavirus.

Según el director de turismo municipal de Cancún, Frank López Reyes, en estos primeros días de 2021 se ha roto el récord de turistas de los últimos meses en la capital y la ocupación hotelera roza el 60%. Hasta la cantante Dua Lipa ha sido vista en las playas caribeñas estas vacaciones.

Mientras, en otra de las arterias turísticas del país, Acapulco, el Gobierno decidió cerrar las playas durante dos semanas para evitar aglomeraciones y frenar los contagios. Este domingo México superaba ya el millón y medio de casos de covid-19 y los 133.000 fallecidos, después de cinco días seguidos esta semana con más de 1.000 muertos diarios.

Parejas separadas durante meses

Otro de los motivos para aventurarse en un país extranjero en mitad de una pandemia son los reencuentros. Miles de parejas en México se quedaron separadas cuando estalló la crisis. Una de ellas fue la de Nina Smidht, una holandesa de 36 años, que había conocido a su novio mexicano en unas vacaciones antes de que todo saltara por los aires. Tras meses sin verse, consiguió finalmente entrar en México a finales de septiembre. Aquí, debido a los familiares de riesgo de él, ha mantenido un grupo de contacto de apenas seis personas. “Me siento más segura aquí que en Holanda. Aquí hay más espacio para caminar y evitar las aglomeraciones, todo el mundo lleva cubrebocas”, cuenta ahora por teléfono en Cuernavaca, desde donde teletrabaja para una ONG para niños y adolescentes sin recursos, un proyecto que le gustaría también empezar en México.

“Creo que México hizo un mejor gestión de la pandemia, porque en Holanda, durante el verano había una libertad total, que luego tuvo consecuencias, y aquí no”, apunta. “Creo que en Países Bajos somos más arrogantes con la enfermedad, porque estamos más consentidos por la ayuda que presta el Gobierno. Aquí mucha gente tiene que seguir saliendo a trabajar, no se puede quedar en casa”, dice.

La misma impresión tiene Raquel Medrano, que llegó en septiembre desde Madrid, también para reencontrarse con su pareja, Miguel, que lleva un año viviendo en México: “Aquí no es factible hacer restricciones tan fuertes como las de España, porque muchos viven al día y el Gobierno no ayuda”. “Pero siento que la gente está más concienciada, no es obligatorio llevar mascarilla por la calle y todo el mundo en la ciudad lo lleva, en España fue necesario imponer multas”. Esta economista, de 27 años, confía en encontrar en este tiempo un trabajo que le permita quedarse en el país. “Creo que aquí puede haber más oportunidades que en España. Espero que la pandemia ya no sea una traba”.