La pandemia no reduce deportaciones por Nuevo Laredo

Si bien la repatriación no se ha detenido durante la pandemia, el hecho de que los migrantes se están aglomerando en las instalaciones del Puente 1, ha comenzado a preocupar a las autoridades.

Diariamente son enviados a México por Nuevo Laredo, más de 70 migrantes que permanecen por varias horas en unas instalaciones inadecuadas, ya que son insuficientes para el número de personas que se aglomeran en espera de ser enviados hasta su lugar de origen o estados cercanos a las fronteras.

“Afortunadamente no hemos detectado migrantes ni sospechosos o positivos de Covid, aunque sabemos que hay riesgo por eso somos muy insistentes en el uso de las medidas. Este martes, había muchísima gente en repatriación y es riesgoso tanto para ellos como para nosotros, aunque seguimos con todas las medidas para evitar el contagio”, señaló el ITAM.

En anteriores ocasiones, los migrantes e incluso algunos representantes de los albergues han señalado que no existe un filtro por parte de las autoridades de Estados Unidos y a pesar del alto riesgo que representa hoy en día la pandemia, los migrantes son repatriados y deportados por esta ciudad.

A pesar de la contingencia, el fenómeno migratorio no se ha reducido, pues el número de emigrantes regresados de Estados Unidos por Nuevo Laredo sigue alto, aun y con la presencia del Covid-19.

“No se puede hablar de una reducción significativa en la cantidad de personas repatriadas, diariamente recibimos entre 70 y 80, es el promedio que hemos estado manejando. No se refugian en ningún albergue. Hay días atípicos en los que llegamos a recibir más de 100, pero regularmente no rebasa los 80, por lo que consideramos que la cifra es normal comparada con los años anteriores y donde hemos visto que la pandemia no ha detenido la repatriación”, destacó el ITAM.