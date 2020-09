Labor Day 2020: viajarán con la gasolina más barata en 16 años en Texas

Para estos días festivos de Labor Day 2020 salir a carretera podría ser más barato de lo que era hace unos días.

En los días libres por Labor Day 2020 se tendrá el precio de la gasolina más bajo de los últimos 16 años.

De acuerdo con datos de AAA de Texas, el promedio en todo el estado es de $1.91 por galón.

En el Norte de Texas, el precio promedio de la gasolina es de $1.95 por galón.

“Los precios de la gasolina en Texas son los más baratos para un galón de gasolina normal sin plomo en el Día del Trabajo desde 2004”, dijo Daniel Armbruster, vocero de AAA Texas.

El precio de la gasolina es 37 centavos más barato de lo que costaba un galón el año pasado.

BOSTON (September 1, 2020) – Gasoline prices this Labor Day are set to be the lowest since 2004 according to GasBuddy, the travel and navigation app used by more North American drivers to save money on gas. The company predicts a national average of… https://t.co/H3do90wUMp

— iFiberone News Radio (@iFiberoneradio) September 3, 2020