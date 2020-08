Laboratorios rivales unen fuerzas en ensayo para probar medicamentos contra Covid-19

Compartir esta publicación













Los laboratorios rivales AbbVie Inc, Amgen Inc y Takeda Pharmaceuticals Inc dijeron el lunes que han empezado a tratar a pacientes en un ensayo para determinar de forma rápida si un fármaco de cada compañía puede ser usado contra el Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

La pandemia del Covid-19 “nos tiene a todos manos a la obra”, dijo David Reese, jefe de investigación y desarrollo de Amgen, a Reuters. “Queríamos un ensayo capaz de cribar y priorizar rápidamente múltiples agentes”.

Se unen laboratorios

El estudio es una colaboración entre actores de la industria farmacéutica integrantes de la recientemente formada Alianza de Investigación y Desarrollo por el Covid de Quantum Leap Healthcare Collaborative -una sociedad de investigadores médicos e inversores- y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El primer segmento probará si Otezla -fármaco de Amgen para la psoriasis-, Firazyr -medicamento antiinflamatorio de Takeda – y el cenicriviroc de AbbVie, usado en pacientes con VIH, ayudan con la hiperactiva y potencialmente dañina repuesta inmune que ocurre a veces en pacientes con un cuadro grave de Covid-19.

Laboratorios rivales unen fuerzas en ensayo para probar medicamentos contra Covid-19https://t.co/HxwU6GntJM pic.twitter.com/t2UhpDUOhn — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) August 3, 2020

La “plataforma adaptativa” del estudio implica que pueden ser probados varios candidatos a tratamiento a la vez, avanzando el más prometedor y descartándose el menos promisorio, dijo a Reuters la doctora Laura Esserman, cofundadora de Quantum Leap.

“En seis semanas podríamos tener algunos resultados”, comentó, agregando que se añadirán pronto fármacos adicionales a la selección actual.

Integrantes de la firma dijeron que Otezla podría suprimir la inflamación en una repuesta inmune hiperactiva; Firazyr podría ayudar a limitar el fluido en los pulmones; y cenicriviroc, que bloquea la actividad de ciertas células del sistema inmune, podría reducir la gravedad de la dificultad respiratoria aguda causada por el virus.

PODRÍA INTERESARTE: Papelerías y librerías serán consideradas actividades esenciales por regreso a clases

Los fármacos están siendo dosificados junto al medicamento antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc y el esteroide genérico dexametasona, que han mostrado en ensayos previos que ayudan a los pacientes de Covid-19 y son ya parte del tratamiento estándar, dijo Esserman. Un grupo comparativo de pacientes recibirá solo remdesivir y dexametasona.

“Hay un gran número de ensayos con las mejores intenciones por todo el mundo, pero muchos son pequeños (…) y no aportarán respuestas definitivas”, afirmó Reese de Amgen. (Rts)