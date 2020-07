Siguen huella de ladrón en Laredo

Un robacarros y ladrón general es buscado por cuatro órdenes de aprehensión pendientes, se llama Ricardo Cadena, es de 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesa alrededor de 180 libras. Tiene 29 años, pelo y ojos en color café.

Llame al número de teléfono 727-TIPS, del programa civil Laredo de recompensas en efectivo Crime Stoppers y gánese entre 100 y mil dólares, por decir dónde se está ocultando este tipo, ya que en su antiguo domicilio no se ha parado desde hace un buen tiempo.

Son dos órdenes de aprehensión por hurto de vehículo y dos más por robo en general.

A la gente de Laredo se les pide que colaboren para retirar de las calles de la ciudad a un delincuente que se lleva por completo los autos o se mete a robar artículos de valor adentro de los mismos.

Ricardo Cadena, también puede ser arrestado si el público telefonea directamente a la Policía de Laredo en el número (956) 795-2800.

“Retiremos de la vía pública a un ladrón de carros, para que no seamos sus siguientes víctimas”, dijo Gina Gonzales, investigadora de la División de Robo de Autos de la Policía de Laredo.

Laredo ha visto disminuir este delito, desde el año 2009.

Don’t assume that a little threat of potential virus exposure will stop thieves from taking what you left behind in your 🚗 vehicle.#removeproperty #lockyourcar pic.twitter.com/323YD0WjfQ

— Laredo PD (@mylaredopd) July 8, 2020