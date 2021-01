VIDEO: Ladrones fingen ser clientes y roban casa de empeño

La Policía de Houston pide la ayuda del público para dar con el paradero de cinco ladrones que cometieron un violento robo a mano armada en una casa de empeño en Houston.

El incidente ocurrió hace poco más de un año en la casa de empeño ‘R&R Jewerly and Loan’, pero los investigadores siguen buscando a los responsables porque sospechan que aún están cometiendo asaltos.

La Policía divulgó los videos tomados por las cámaras de seguridad con la esperanza de que alguien pueda ayudarlos a identificar a los ladrones, quienes se hicieron pasar como clientes.

5 suspects wanted in a 'takeover style' robbery during the middle of the day at a pawn shop near downtown on Jan. 12. Pay close attention to these males and if you know one, call @CrimeStopHOU, remain anonymous, and get PAID! Story->https://t.co/LAYBucwMsk @houstonpolice pic.twitter.com/M1EL7EaZnI

