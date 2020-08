Lady 3 Pesos: Mujer arma escándalo porque no la dejan pasar al súper

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer fue captada insultando a personas de seguridad de un Walmart en Ciudad de México, todo porque no la dejaron ingresar al establecimiento con su hija menor de edad debido a las reglas impuestas tras la contingencia sanitaria, por lo que se convirtió en tendencia en redes sociales y fue apodada como Lady 3 Pesos

La mujer armó un escándalo y fue grabada por personal del Walmart sucursal Cuitláhuac, alcaldía Azcapotzalco, pues con tono prepotente, le exigió al uniformado dejarla pasar, a lo cual este se negó.

-¡Me vas a dejar pasar ahorita!-, dice la mujer. -No, no la voy a dejar pasar, son los lineamientos-, responde el elemento de seguridad.

Tras la negativa, Lady 3 Pesos, pidió al hombre que le diera los 5 pesos del estacionamiento, que tendría que pagar pese a no haber hecho sus compras, y aprovechó para “burlarse” del sueldo del guardia.

“Dame los 5 pesos del estacionamiento, entonces. Eres un naco. Claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón”, se burló la mujer, razón por la que fue apodada Lady 3 Pesos en las redes.

