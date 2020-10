¿Dónde está Lalo Mora? semanas sin saber del Rey de mil coronas: video

Desde el 22 de septiembre no se tiene conocimiento del estado de salud del cantante Lalo Mora, sus fans esperan nuevas noticias pronto

Lalo Mora había estado infectado de covid-19 hace varias semanas y estuvo internado en un hospital, el virus lo mantuvo internado unos días debido a los problemas respiratorios que presentó, tras mostrar mejoría fue dado de alta y continúa recuperándose desde su casa.

El Rey de mil coronas Lalo Mora habría mostrado gran mejoría, pero tuvo una recaída estomacal y volvió al hospital para ser atendido ahora por otra situación médica.

El 22 de septiembre fue el último día que su hijo Lalo Mora Jr confirmó que su padre se encontraba bien y su estancia en el hospital no se debía a alguna recaída por coronavirus.

Sin embargo desde esa fecha no se tiene conocimiento del estado de salud de Lalo Mora el rey de mil coronas, no ha hecho acto de presencia pública ni tampoco no habido ninguna foto o video que muestre cómo se encuentra actualmente.

Lalo Mora y Lalo Mora Jr

Familiares y amigos no han actualizado información de su estado de salud, sin embargo los fans se han mostrado preocupados al no tener noticias nuevas del ídolo Lalo Mora, esperemos que en los próximos días allá novedades.

EDUARDO MORA HERNÁNDEZ es oriundo de La Arena, municipio de los Ramones N.L. nacido un 24 de enero y desde los cuatro años de edad ya divertía a familiares y amigos con su canto; más tarde, su gusto por la música lo llevó a aprender a tocar de oído el bajo sexto.

Desde joven se dio a la tarea de trabajar para ayudar a la economía familiar, fue así que a los 15 años se dedicó a las labores del campo sin descartar su inquietud musical; así, a los 20 años decidió unir su voz a un segundo cantante el señor GUADALUPE MENDOZA con quien integró el dueto “LUPE Y LALO”, funcionándoles el tema “Frontera chiquita” de la autoría del propio Lalo.

Para 1978 en la ciudad de Monterrey una estación de radio la XETKR, buscaba nombre para un nuevo grupo… y se trató de aquél con el que LALO MORA vivió el inicio profesional de su carrera Invasores de N.L. en ese entonces se hacía acompañar con Luis González, Isidro Rodríguez y Arturo Vargas dando a conocer el tema “Concha del Alma”.

Tiempo después cambiaron elementos del grupo y fue cuando el público los reconoció en verdad con el álbum “AGUANTA CORAZÓN” del cual destacaron con su voz “Mi casa nueva”, “Eslabón por eslabón”, “Que la dejen ir al baile sola” entre otras.

En el año de 1993, decide lanzarse como solista grabando su primer álbum al ritmo de La Banda la Costeña. Su éxito no se hizo esperar y desde el primer sencillo, el público lo bautizó como “El rey de mil coronas”, y justo así fue como se tituló el álbum que lo introdujo en ese mercado.

Para 1993 LALO MORA continuaba rompiendo corazones y así como ese año, rompió récord de entrada en el palenque de la Expo de Guadalupe, más tarde gracias al éxito del material anterior, llegó “INDOMABLE”, su segunda producción como solista en el género de banda.

Uno de los grandes sueños de LALO MORA era cantar con mariachi; sin embargo, aún no ha podido grabar un álbum de este estilo pero en 1994, tuvo la oportunidad de subir a un escenario cantando el género vernáculo, de ahí que no descarte la posibilidad de hacer algo en un futuro.