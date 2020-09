Mi padre fue un hombre bueno Humilde y trabajador: Lalo Mora VIDEO

Compartir esta publicación













Lalo Mora ha regresado al hospital tras haber librado una batalla contra el covid-19, cuando todo parecía que mejoraría con el paso de los días se opacó con una recaída al nosocomio, familiares y amigos cercanos al Rey de mil coronas confirmaron el estado del cantante.

Para todos los fans de Lalo Mora fueron momentos de preocupación por la salud del intérprete, afortunadamente la hospitalización no fue tan grave y se debió a un problema intestinal y sus doctores se encuentran atendiendolo a tiempo.

Muchos fans han adoptado como himno uno de los éxitos de Lalo Mora con el cual se identifican por su letra y música regional, sin duda es Si Llego a Viejo, la letra de la canción se hace merecida entre de las más sonadas en momentos de melancolía para recordar a un padre.

Lalo Mora y Lalo Mora Jr

Letra: Si llego a viejo – Lalo Mora

Mi padre fue un hombre bueno

Humilde y trabajador

Un día me hablo muy sereno

Con ojos llenos de amor

Me dijo: “si llego a viejo

Ayúdame, por favor”

La batalla contra el tiempo

Siempre el tiempo la ganó

Hoy traigo en el pensamiento

Suplicar tu comprensión

Pedirte si llego a viejo

No me olvides, por favor

si ves muy lento mi paso

Y pierdo seguridad

Quiero apoyarme en tu brazo

Para poder continuar

Que tú guíes la vieja mano

Que te enseño a caminar

Claro que me sobra penco, mijo

Eso es si llego a viejo

Si no, pos me voy a pata,en bicicleta,

a caballo o en burro

¡Yo tengo que llegar!,

¡tengo que llegar!

¿Cómo la ves, m’ijo?

Seguro, apa, ¡tiene que llegar!

Ayer cuando eras pequeño

Te protegí con amor

Hice de ti un hombre bueno

Honrado y trabajador

Por eso si llego a viejo

Ayúdame por favor

Hijo si un día llego a viejo

Y te peleo sin razón

Si vez que soy terco y necio

Fue que el tiempo me cambió

Recuerda que tú de niño

Eras más terco que yo

Si me hacen mella los años

Y hay achaques por mi edad

No te fastidies conmigo

Y ayúdame a continuar

Como tal vez un día tu hijo

Te acompañe en el final

Hijo si un día llego a viejo

No me vayas a olvidar

EDUARDO MORA HERNÁNDEZ es oriundo de La Arena, municipio de los Ramones N.L. nacido un 24 de enero y desde los cuatro años de edad ya divertía a familiares y amigos con su canto; más tarde, su gusto por la música lo llevó a aprender a tocar de oído el bajo sexto.

Desde joven se dio a la tarea de trabajar para ayudar a la economía familiar, fue así que a los 15 años se dedicó a las labores del campo sin descartar su inquietud musical; así, a los 20 años decidió unir su voz a un segundo cantante el señor GUADALUPE MENDOZA con quien integró el dueto “LUPE Y LALO”, funcionándoles el tema “Frontera chiquita” de la autoría del propio Lalo.

Para 1978 en la ciudad de Monterrey una estación de radio la XETKR, buscaba nombre para un nuevo grupo… y se trató de aquél con el que LALO MORA vivió el inicio profesional de su carrera Invasores de N.L. en ese entonces se hacía acompañar con Luis González, Isidro Rodríguez y Arturo Vargas dando a conocer el tema “Concha del Alma”.

Tiempo después cambiaron elementos del grupo y fue cuando el público los reconoció en verdad con el álbum “AGUANTA CORAZÓN” del cual destacaron con su voz “Mi casa nueva”, “Eslabón por eslabón”, “Que la dejen ir al baile sola” entre otras.

En el año de 1993, decide lanzarse como solista grabando su primer álbum al ritmo de La Banda la Costeña. Su éxito no se hizo esperar y desde el primer sencillo, el público lo bautizó como “El rey de mil coronas”, y justo así fue como se tituló el álbum que lo introdujo en ese mercado.

Para 1993 LALO MORA continuaba rompiendo corazones y así como ese año, rompió récord de entrada en el palenque de la Expo de Guadalupe, más tarde gracias al éxito del material anterior, llegó “INDOMABLE”, su segunda producción como solista en el género de banda.

Uno de los grandes sueños de LALO MORA era cantar con mariachi; sin embargo, aún no ha podido grabar un álbum de este estilo pero en 1994, tuvo la oportunidad de subir a un escenario cantando el género vernáculo, de ahí que no descarte la posibilidad de hacer algo en un futuro.

“CANCIONES Y CORRIDOS DE ALTO RANGO”, obtiene un alto porcentaje de ventas y por consiguiente una excelente posición en las listas de popularidad de la radio. Entregado en cuerpo y alma a su público, LALO MORA complace a su gente al retomar el camino de la música norteña en compañía del grupo PEREGRINO.

“BONITA” es el tema que le da nombre a tan esperada producción en el año de 1995, regresando a los estudios en 1996 para grabar su material “BOHEMIO”.

En junio de 1998, LALO MORA reaparece en la escena musical al lado de su grupo PEREGRINO mostrando su producción titulada “EL AGUILA REAL”. LALO MORA ESTRENANDO DISCO Y COMPAÑÍA DISQUERA LALO MORA retoma su etapa como solista estrenando disquera y lanzando al mercado una súper producción musical bajo el género de banda.

“MIS 20 EXITOS CON BANDA”, es el título de su primer álbum bajo el sello de D’Disa Latin Music, integrado por las canciones más solicitadas de su trayectoria artística, sobresaliendo los sencillos “Mi casa nueva” y “La canasta de huevos” “El Rey de mil Coronas” como se le apoda, participa en este álbum como compositor de los temas “Laurita Garza”, “El preso de Nuevo León” y “Discúlpenme” intercalando composiciones del reconocido Joan Sebastián y de otros grandes de la música mexicana.

TAMBIEN DE LOS RANCHOS BAJAN LALO MORA presenta su segunda producción para este sello titulada “TAMBIEN DE LOS RANCHOS BAJAN”, integrada por 12 canciones muy rancheras como: “El vuelo del amor”, “Tú que sabes”, “Si me vas a dejar” y “En mil pedazos”.

15 MEMORIAS NORTEÑAS DE LOS INVASORES Iniciando el 2005, lanza su producción denominada “15 Memorias Norteñas de Los Invasores”, donde se incluyen los éxitos que hicieron despuntar a nivel internacional a esta agrupación como: “Aguanta corazón”, “El rey de mil coronas”, “Concha del alma”.

LALO MORA NOS PRESENTA SU CASITA DE ADOBE Después de haber tenido un éxito fenomenal con sus anteriores trabajos, decide cerrar con broche de oro el 2005 presentando su producción denominada “LA CASITA DE ADOBE”, de la que se desprende como primer sencillo, el tema que le da el nombre al disco.